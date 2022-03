Christian Gálvez, a corazón abierto: 'Estoy en paz gracias a muchas personas que me quieren'

Christian Gálvez se ha convertido en el gran protagonista de la actualidad tras su separación de Almudena Cid y el comienzo de un nuevo romance con la periodista Patricia Pardo, compañera suya de Mediaset. Enamorado de nuevo y tan familiar como siempre, el presentador no ha querido pasar por alto el Día del padre y ha aprovechado su perfil público para homenajear a su progenitor con un profundo y conmovedor texto en que se sincera como nunca y revela que no descarta la paternidad: “Si alguna vez yo soy padre, ojalá sea para mi hijo, al menos, la mitad de lo que tú significas para mí”

Tras declarar su amor públicamente a Patricia Pardo, el comunicador se dirige ahora a su padre: "Tienes que estar tranquilo porque estoy en paz. Gracias a muchas personas que me quieren y, por supuesto, gracias a ti también". En esta ocasión Christian ha querido demostrar ante todos el amor que siente por su padre, Juan Carlos Gálvez, avisando primero del parecido que comparten “Mi padre y yo practicamos el mismo deporte de riesgo: los dos damos nuestra opinión”, algo que ya pudimos comprobar en el especial Pasapalabra en familia al que el presentador le llevó en 2018. Para el presentador no hay mayor orgullo que haber nacido en un barrio, el de Móstoles, haber contado siempre con el apoyo de la familia y conservar los amigos de siempre. Lo demuestra también en esta carta abierta que a buen seguro ha hecho saltar las lágrimas de su progenitor: “estoy muy orgulloso de las raíces que me dio mi padre: mis orígenes en Móstoles, con humildad y perseverancia. Y también estoy orgulloso de las alas que me dio mi padre, apasionado de la cetrería, para surcar el cielo, porque las alas son mías y el cielo, el cielo no es de nadie."

El presentador elogia el apoyo que siempre ha recibido dentro de su hogar: “Papá, me encanta cuando me dices que si estoy atravesando un mal momento, siga caminando, porque lo malo es el momento, no yo. Tú lo llamas túnel. Y tus palabras me dan fuerzas para seguir caminando hacia adelante” y da las gracias también, reconociendo el orgullo que siente: “No sé si has sido el mejor padre del mundo. ¿Qué más da? No existe un manual para ello. Yo te aseguro que no he sido el mejor hijo, sin duda. Pero los dos hemos intentado en cada momento ser el mejor para el otro así que sí, papá, estoy orgulloso de ti” y acaba asegurando “sin capas ni poderes, mi superhéroe favorito siempre has sido tú”, sin duda unas tiernas palabras que permanecerán siempre en el corazón de su padre, una de las figuras de apoyo más importantes para el presentador, que ha finalizado el mensaje volviendo a compartir con todos el apodo cariñoso que ambos comparten “te quiero pollo”.

Tras el revuelo mediático que suscitó su separación de la gimnasta olímpica, el presentador decidió no esconderse, ni mentir, optó por ser el mismo y así lo anunció con voz propia en su programa de radio en Cadena 100: “He decidido ser yo, ni más ni menos" La controversia suscitada entre sus seguidores por la noticia de que había aparecido una nueva mujer en su vida y las críticas recibidas le llevaron a posicionarse así. “He aprendido que si doy un paso puede que me aplaudan o puede que me critiquen. Pero es que también he aprendido que si no lo doy, puede que también lo hagan” comentaba en la radio antes de declarar su amor en público a Patricia Pardo con un rotundo “Tú, Paty, alimentas mis cinco sentidos”

