Carolina Cerezuela vuelve con fuerza a la televisión tras seis años volcada en su familia y la música

Carolina Cerezuela está en uno de esos momentos de la vida donde la felicidad y las buenas noticias parecen ser una constante para ella, tanto en su lado más personal y lo que afecta a su preciosa familia como en su polifacética vertiente profesional. La actriz alicantina de 42 años ha vivido con gran intensidad las últimas semanas por el trabajo de su marido, Carlos Moyá, como entrenador de Rafa Nadal. "Menos mal que mis hijos lo viven y lo ven... porque si no, yo no sabría como explicar esta maravillosa locura", decía la también cantante tras la consecución del 14º título de Roland Garros por parte del tenista manacorí. Precisamente, ella se desplazaba hasta París acompañada por sus tres vástagos para presenciar el prestigioso torneo donde su marido lo estaba dando todo junto al equipo que trabaja a diario con la gran estrella del deporte español.

Besos, abrazos... el recibimiento de Carolina Cerezuela y sus hijos a Carlos Moyá

VER GALERÍA

VER GALERÍA

"Ellos, mi mejor viaje", expresaba la protagonista junto a una imagen donde posaba con sus amores: Carla, de 11 años, Carlos de 9, "mi rubio de ojos de caramelo", como le llama su orgullosa mamá, y Daniela de 8, fruto los tres de su relación de más de una década con el que también es uno de los grandes ídolos tenísticos de nuestro país. El matrimonio sigue tan unido como cuando empezó y son continuos los gestos de cariño que se dedican el uno al otro, como en el último San Valentín: "En ese beso de café con leche, entre niños, coletas para ir al cole, noticias, mochilas y prisas, te miro y pienso que te quiero con las mismas ganas de cada día y con la misma ilusión de siempre. Por una vida entera así", le escribía la modelo a su esposo con gran romanticismo el pasado 14 de febrero. Ahora, el nombre de Carolina Cerezuela vuelve a brillar con luz propia ya que muy pronto retomará una de las cualidades por las que se hizo muy popular y que tenía apartada desde hace bastante tiempo: la de ser presentadora.

El ajetreado verano de Carolina Cerezuela, entre grabaciones y chapuzones en familia

VER GALERÍA

VER GALERÍA

No será en cualquier programa puesto que lo hará como conductora de un nuevo formato estelar llamado Esta noche gano yo, donde hará tándem con Christian Gálvez en Telecinco. Hacía ya seis años que la también cantante no ejercía esta labor en la pequeña pantalla, concretamente desde la Gala de Nochevieja ¡Feliz 2016! para TVE donde compartía plató con Eva González y Pepe Viyuela. Desde entonces la hemos visto solo como colaboradora o invitada en distintos espacios, por lo que ahora vuelve por la puerta grande y suma a su brillante currículum un reto de envergadura. La que fuera jurado de Tu cara me suena será la maestra de ceremonias de un show donde, cada semana, un grupo de celebrities se medirá entre sí en distintas pruebas tanto físicas como psicológicas. Esta siendo un buen 2022 para Carolina ya que a finales del pasado marzo estrenaba en cines Camera café: La película, el esperado regreso de la mítica serie donde daba vida al inolvidable personaje de Mónica Salazar. Además, continúa con el dueto musical que forma junto al artista Jaime Anglada y que tantas alegrías les está dando

Carolina Cerezuela y Jaime Anglada: 'El rey Felipe es muy fan de nuestra música'