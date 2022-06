Ana Peleteiro se abre sobre su presente y su pasado: 'Nunca busqué a mis padres biológicos'

Ana Peleteiro está atravesando uno de sus mejores momentos, tanto a nivel profesional como personal, sobre todo tras la reciente noticia de su embarazo hace apenas unos días, junto a su novio Benjamín Campaoré. Siempre discreta con su vida privada, la deportista se ha abierto en canal y se ha sincerado sobre su infancia, sus amores y las etapas más duras que ha tenido que pasar a lo largo de su trayectoria: "Nunca he sentido la curiosidad por saber quién será mi madre o mi padre biológico, solo me gustaría saber por curiosidad de qué país africano era mi padre", confesaba Ana Peleteiro a Toñi Moreno en Déjate querer.

La deportista ha mostrado su parte más íntima durante toda la charla. Uno de los momentos más difíciles para Ana Peleteiro fue en 2016, cuando se planteó dejar el equipo por la presión que estaba sufriendo por acudir a los Juegos Olímpicos siendo la favorita. A eso se le sumó la muerte de su abuela por aquel entonces: "Yo creía que estaba más preparada de lo que realmente estaba", confesaba la atleta. Pero, a pesar de esos bajones, Ana Peleteiro se repuso gracias en mayor medida al apoyo incondicional de sus padres y continuó perisguiendo su sueño, algo que alcanzó en 2021 tras conseguir la medalla de bronce en la final olímpica de triple salto de Tokio, batiendo dos veces el récord de España que ella misma poseía.

Al hablar de su lado más personal, Ana Peleteiro ha reconocido lo afortunada que se sentía al haber sido adoptada por sus padres a los pocos días de nacer: "Yo no puedo decir que he sido una luchadora porque he tenido mucha suerte desde que nazco y a los dos días me adoptan mis padres. He tenido mis baches pero con la familia que tengo todo es fácil", ha dicho Ana. Además, la deportista ha contado cómo se enteró que era adoptada siendo pequeña: "No recuerdo nunca una conversación con mi madre en la que me dijeran 'vamos a hablar de esto', pero yo soy negra y mis padres blancos y un día, muy pequeña, le pregunté 'por qué yo soy marrón y tú eres blanca y te pones roja' y me dijo 'porque eres adoptada' y fue como 'ah, vale'. Así de natural", comentaba tranquila, añadiendo que "nunca he sentido la curiosidad por saber quién será mi madre o mi padre biológico, solo me gustaría saber por curiosidad de qué país africano era mi padre". "Parece que mi adopción fue muy pensada y ellos lo tenían claro, no me pica la curiosidad, si algún día me pica los buscaré. A lo mejor es un acto de defensa por si veo algo que me puede hacer daño...", confesaba Ana.

A sus 26 años, Ana Peleteiro mantiene una relación con su novio el francés Benjamín Campoaré: "Estoy con mariposas en el estómago", se sinceraba la protagonista. Hace unos días, la pareja anunciaba con un emotivo vídeo a través de sus perfiles públicos que estaban esperando un bebé, el cual nacerá a finales de año o a principios del próximo. Cabe destacar que el deportista francés tiene práctica a la hora de ser papá, puesto que tiene dos hijas con una relación anterior. Además, en el mensaje del comunicado, Ana le dedicaba un precioso texto a su actual novio, en el que hacía hincapié en la "segunda oportunidad" que se habían dado: "La vida nos sorprende con lo más bonito y con aquello que queremos y deaseamos desde el primer día".