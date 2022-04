La inspiración de Leo Messi a uno de los finalistas de 'Maestros de la costura 5'

Maestros de la costura 5 llega a su ansiada final este 26 de abril con cuatro finalistas que deben competir por convertirse en el ganador de la quinta temporada. Además de Lili, Lluís y Pablo, Borja logró su pase realizando un espectacular vestido negro con una referencia muy inesperada y deportiva: Leo Messi. "Yo cuando me viene la palabra esmoquin a la cabeza, me viene una gala de los Goya, algo elegante, algo de noche. Una de las cosas que se trabajan aquí es el terciopelo, esas solapitas o esos cuellitos así monos… ¿Quién no recuerda el traje del jugador?", dijo el concursante sobre su inspiración. Además, el aspirante expresó que el vestido que había creado para estar a un paso de cumplir su sueño era una pieza femenina ajustada a la que puso también unas pestañas. "Ese esmoquin salió en muchos periódicos", recordó el participante, que fue repescado hace varias semanas y que finalmente luchará en el último programa por alzarse con la victoria.

Atónitos con la referencia de moda sobre el deportista, que ganó el Balón de oro de 2011 con ese traje, el jurado no dudó en mostrar su asombro relatando que era un pecado hablar sobre el jugador en una prueba como esa. "En un reto dedicado a Saint Laurent, hablar de Messi…", recriminó Lorenzo Caprile. "Viniendo de una cuadrilla que les gusta mucho el fútbol, ¿quién no le tiene como referencia? Yo lo no consumo, pero lo veo de fondo y pues bueno...", contestó el finalista. Así, y después de la sorpresa en la semifinal de Maestros de la costura 5 cuando Eduardo Navarrete decidió abandonar antes de la decisión del juez para que su compañero pudiera vivir la experiencia, el concursante se batirá contra Lili, Lluís y Pablo, quienes también pelearán por llevarse el premio del talent de costura de TVE.

Al margen de la referencia a Leo Messi, la verdad es que el traje creado por Borja tuvo muy buenas críticas de los tres jueces: "Has elegido muy bien la tela. La cremallera está cosida correcta. Tus pinzas, de nuevo, bien cosidas. Tienes tu bajo hecho. Luego el detalle de este bies en doble, en terciopelo, que no es fácil de trabajar, que me hace esta especie de vuelta… Recuerda mucho a los cuellos del esmoquin", elogió Caprile, añadiendo que la única pega que le ponía era que le hubiera gustado haber visto los dos bolsillos, aunque señalando que entre mal terminados y "una prenda limpia, bonita, sencilla y bien hecha", prefería lo que había presentado.

Para su sorpresa, Borja pudo ver su vestido en Raquel Sánchez Silva, que quiso ponérselo para que el concursante cumpliera uno de sus sueños. "Es un vestido digno no solo de una semifinal, sino de una auténtica final", indicó Caprile. Y para asombro de todos, para celebrarlo, el concursante cumplió su promesa de cortar su largo cabello en directo si llegaba a la final, teniendo a María Escoté, Palomo Spain y Lorenzo como peluqueros. "Me he quitado diez años y encima me lo han saneado", dijo el participante tras el corte a media melena.

