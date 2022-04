Caterina, última expulsada en 'Maestros de la costura 5' que ya tiene sus semifinalistas

Los talleres de Maestros de la costura están a punto de guardar hilos y tijeras hasta la próxima edición. Por supuesto antes de poner el candado hay que escoger al ganador de esta edición, misión que se presenta complicada pues, como se ha podido ver a lo largo de los anteriores programas, un fallo en el último momento puede dar un giro al veredicto. Ya se conocen los semifinalistas que aspiran a llevarse el trofeo, una lista de la que se ha caído en el último programa Caterina, decisión que los jueces no tuvieron ni que debatir. La concursante estaba muy nerviosa durante el reto final al que se enfrentó con los veteranos Borja y Lluís y eso provocó que cometiera fallos y llorara durante la confección de su prenda (tenía que imitar el estilo de María Escoté y Lorenzo Caprile).

En su adiós se acordó de jurado y compañeros y confesó que se había sentido muy apoyada durante estas semanas. "No me llevo un maniquí ni un maletín, pero me llevo amigos... Estoy muy orgullosa de vosotros" dijo, palabras dignas de una ganadora de Goya, como dijo con simpatía Raquel Sánchez Silva. Se despidió así la conocida como alcaldesa de esta edición dejando a Navarrete, Lluís, Borja (veteranos), Lili y Pablo (novatos) en la carrera hacia la final. No fue fácil ganarse el puesto pues de nuevo las pruebas de la noche supusieron un auténtico desafío a su destreza. Los aspirantes contaron con 30 minutos para terminar la primera prenda: una camisa con puños, cuello y solapa. Para ayudarles contaron con sus familiares que estaban emocionados con la visita. El ganador fue Borja que celebró su buen hacer con su padre, antes de continuar con la prueba de exteriores.

En el Palacio Real de Aranjuez se reivindicó la figura de la reina Victoria Eugenia como icono de moda, así que cada equipo tenía que hacer una réplica de uno de sus vestidos. Borja, Lluís y Caterina formaron el primer equipo y Pablo, Navarrete y Lili, el segundo. No todo iba a ser tan “sencillo” como replicar un vestido de principios del siglo XX, así que en la mitad de la prueba los jueces les cambiaron de taller. Tuvieron que terminar el trabajo de sus compañeros, un bache complicado que Navarrete, Lili y Pablo supieron saltar con éxito convirtiéndose automáticamente en finalistas.

La prueba final tenía que replicar un diseño a dos manos de María Escoté y Caprile, pero sin imitar todos sus detalles sino elaborando una prenda original con el carácter de ambas firmas. Borja, con un dos piezas “ambicioso” con volantes “bonito, gracioso y bien entendido”, y Lluís, que interpretó “muy bien la versión del vestido conjunto de ambos diseñadores” fueron salvados. Caterina, emocionada, dijo adiós a sus compañeros que se enfrentan ahora a la fase final del concurso.

