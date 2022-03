Borja abandona 'Maestros de la costura' en medio de polémica

Nunca hay que relajarse pues siempre pueden ocurrir cosas inesperadas. La nueva edición de Maestros de la costura se propuso sorprender al espectador y lo está logrando con las pruebas más ocurrentes y también con giros en las normas que nos dejan expulsiones tan inesperadas como la ocurrida en el último programa. Polémica y drama marcaron la salida de Borja que, aunque no brilló en ninguna de las pruebas propuestas por el jurado, no formaba parte inicialmente del grupo de aspirantes que se enfrentaba a la expulsión. ¿Cómo acabó entonces Borja en la cuerda floja? ¿Qué pasó cuando se enteró de que era él quien tenía que abandonar el taller del talent? Te lo contamos.

La primera prueba enfrentó a los aprendices con las prendas íntimas, un sector que ha evolucionado mucho en los últimos años, experimentando con tejidos y formas. Los concursantes tenían que diseñar y confeccionar un bralette (es una mezcla de top y sujetador) en 30 minutos, un tiempo récord en el que hacer el boceto y coser la prenda. Los que obtuvieron mejores críticas fueron Pablo, Lluís, Isabel, Judith y Navarrete por sus diseños funcionales, originales y bonitos. Lili, Catherina y Borja quedaron en lo más bajo de la lista. Con todo Eduardo fue escogido como el ganador de la prueba y Borja como el peor. Un comienzo no muy bueno para el segundo.

La plaza de Legazpi en Madrid fue escenario de un desfile callejero en la prueba de exteriores en el que se trataba de reivindicar la moda de autor y la slow fashion. Se invitó para ello a diez firmas de moda española (Beatriz Peñalver, Teté by Odette, Ulises Mérida, Acromatix, Mans, Duarte, Otrura, María Lafuente, Bimani y Miguel Marinero) que inspiraron a los concursantes para su reto. Les propusieron reproducir dos de los diseños (uno de María Lafuente y otro de Beatriz Peñalver) divididos en equipos lo que siempre provoca tensiones. Las hubo, claro. Borja (capitán), Judith, Isabel y Pablo se enfrentaron a Lili (capitana), Navarrete, Caterina y Lluís. El primer equipo aseguró que tenía tiempo de sobra para hacer la prueba y su afirmación tuvo consecuencias: les quitaron 20 minutos aunque no afectó a su confianza. El segundo grupo fue caótico pues la capitana estaba bastante ausente, tanto que sus compañeros tomaron el control. ¿El resultado? Ambos capitanes fueron criticados por su cuestionable trabajo, aunque le equipo de Borja resultó salvado.

Un cambio inesperado

La prueba de expulsión colocaba en la cuerda floja entonces a Lili, Navarrete, Caterina y Lluís, pero no iban a estar solos. El jurado, disgustado por lo ocurrido en la anterior prueba, decidieron incluir a un aspirante más del equipo salvado escogido por ellos mismos eso sí. No conseguían llegar a un acuerdo así que Isabel tuvo que decir un nombre: Borja. No le gustó nada al concursante ser nominado y cualquiera diría que predecía lo que iba a pasar. El reto suponía crear un look específico para un modelo, acorde con su peinado y maquillaje, de tal manera que fuera fácilmente distinguible el personaje: un hombre rococó (Lluís), una mujer cómic (Caterina), un personaje twiggy (Lili), un personaje futurista (Navarrete) y una pin up (Borja).

Navarrete, Lili y Borja fueron los peores según el jurado, que finalmente expulsó a Borja. El aspirante no se tomó nada bien esta decisión y protestó, sin dejar que ninguno de sus compañeros le apoyara. “No es justo que una persona que acaba de ganar el exterior baje a la eliminación. Pero el peor enemigo de uno es uno mismo, ha sido culpa mía. Ha sido un fracaso enorme, pero es lo que toca”, un disgusto que hizo sentir mal a Isabel pues fue ella quien señaló a Borja. “Lo siento muchísimo, no me esperaba que estuvieras allí. A ver cómo duermo hoy” apuntó.

