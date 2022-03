Abandono voluntario e inesperado en 'Maestros de la costura'

La competición en los talleres de Maestros de la costura es exigente, tanto, que una de las concursantes no ha podido aguantar la presión y ha decidido quitarse el dedal. En el último programa MJ, una de las aspirantes de esta edición, comunicó su decisión de salir del programa, convirtiéndose en la primera que toma esta determinación de manera voluntaria. “Me siento muy afortunada por haber entrado aquí, pero vengo a despedirme y, aunque me da mucha pena, creo que es lo mejor que puedo hacer. Espero que lo entendáis” explicó. Durante la segunda prueba de eliminación, MJ tuvo un ataque de ansiedad que la obligó a salir del taller, al que regresó tras calmarse.

Los concursantes de la quinta edición de 'Maestros de la costura'... algunos te sonarán

VER GALERÍA

“Nunca he tenido un ataque así, me ha costado mucho tomar esta decisión, pero yo ahora mismo no puedo continuar. Creo que antes va mi salud. Soy una persona altamente sensible, me hubiera gustado no contarlo, porque no es algo que me defina al 100%, pero sí tiene mucho significado en mi vida, me cuesta mucho gestionar mis emociones. Para mí esto está siendo muy díicil, de verdad, no creáis que no he disfrutado porque lo he disfrutado muchísimo, pero no veo otro camino para mí” explicó. La presentadora Raquel Sánchez Silva y el componente del jurado Lorenzo Caprile se mostraron empáticos asegurando que lo importante es el bienestar y el disfrute de los concursantes.

Entre lágrimas algunos concursantes se despidieron de MJ. “Estoy orgullosa de ella, apoyo su decisión, a veces hay que anteponer ciertas cosas, lo que ha hecho es de ser valiente, la vamos a echar mucho de menos. Yo me llevo a una amiga”, apuntaron Pablo y Caterina. La aspirante reconoció sin embargo que seguirá persiguiendo su “sueño de tener su propia firma y que sea lo que tenga que ser”. No solo fue ella quien dejó su puesto en el taller pues como en cada entrega el jurado tuvo que escoger al expulsado. En esto ocasión fue Anthony, que ya en la primera prueba (había que confeccionar una capa española o castellana) se quedó a medias.

VER GALERÍA

Su lugar lo ha ocupado otra aspirante

La prueba de exteriores unió arte y moda en el museo Thyssen y fue el momento elegido para presentar a la sustituta de MJ, Judith, de 28 años y natural de Sabadell. Ella se integró en el equipo capitaneado por Isabel, y completado por Eduardo, Anthony y Lili, que tenían que transformar el cuadro Bodegón: Instrumental, de Liubov Popova, en un traje. Sus compañeros Jesús (jefe de taller), Lluis, Pablo, Borja y Caterina se encargaron de la Composición XX, de Theo van Doesburg. De nuevo la prueba estuvo marcada por la falta de comunicación y desencuentros entre los aspirantes, que no supieron jugar con los volúmenes y contrastes sugeridos en cada obra. Finalmente el ganador fue el equipo de Jesús, Lluis, Pablo, Borja y Caterina.

La prueba final consistía en adaptar una prenda de los años ochenta a la moda actual y en este desafío Eduardo se coronó como el mejor por su prenda “sexy y bonita”. Los peor valorados fueron Isabel, por crear un diseño con dos vestidos que no estuvo a la altura de lo exigido, y Anthony que directamente, según el jurado, acabó haciendo una “chapuza”. “Es un juego, alguno se tenía que ir y me ha tocado a mí”, dijo el aspirante con resignación cuando fue eliminado.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.