Taron Egerton se desmaya en el estreno de su obra de teatro y tiene que ser auxiliado por el público

Era el estreno de su obra Cock en el Ambassadors Theatre de Londres, uno de los más íntimos del West End, cuando Taron Egerton se desmayó en el escenario. Habían pasado ya unos 45 minutos desde el comienzo de la representación y el actor de Rocketman cayó redondo al suelo, teniendo que ser auxiliado por un médico que se encontraba en la sala en el momento. "Algunos habréis oído ya que me desmayé durante la primera noche de Cock", escribió el intérprete de 32 años a sus seguidores. "Estoy perfectamente bien, solo tengo el cuello algo dolorido y el ego un poco magullado, pero estoy bien", añadía.

Según ha publicado The Independent, la producción tuvo que parar durante al menos 40 minutos, en los que Taron fue atendido por el médico que se encontraba entre el público, y tras los que la directora, Marianne Elliott apareció en el escenario para tranquilizar a los presentes y comunicarles que Joel Harper Jackson, compañero del reparto, finalizaría la representación en el papel del protagonista durante los quince minutos restantes del espectáculo. En su comunicado, Taron ha hecho precisamente referencia a su sustituto, dándole las gracias y felicitándole por ser no solo "un actor increíble" sino también una "persona encantadora". Además, agradeció al equipo del teatro y al resto del elenco por ser "tan amables".

Taron no ha dudado en ponerle también algo de broma a su situación al decirle a sus seguidores que, si alguien estaba en el teatro, podrían decir que "estaba tan entregado en hacer una actuación electrizante que su cuerpo no pudo soportarlo y se apagó". "Dicho esto, parece que es necesario hacer todo el espectáculo y no solo tres cuartas partes así que volveré", aseguraba el actor con sentido del humor y anunciando que el lunes volvería a subirse a las tablas.

La obra de teatro que estrenaba Taron y que ha estado publicitando sin descanso antes sus seguidores incluye también al actor de Los Bridgerton Jonathan Bailey, y cuando la historia de una pareja de hombres en la que uno de los dos empieza a cuestionarse cuáles son sus preferencias cuando conoce a una mujer. El espectáculo lleva recorriendo los teatros británicos desde 2009, cuando fue estrenado en el Royal Court Theatre, pero supone la vuelta a los escenarios del actor de Rocketman, que no había pisado un escenario desde 2012 y que ahora estará al frente de Cock hasta el próximo 4 de junio.

Después del éxito de Rocketman en 2019, película en la que Taron interpretaba a Elton John y por la que llegó a estar nominado a un Oscar, el actor se ha embarcado en todo tipo de proyectos: desde series animadas a otras en formato solo de audio, además de volver a ponerle voz a un personaje de ¡Canta! en la segunda edición de la franquicia. Actualmente tiene dos producciones pendientes de estreno, la película Tetris y la serie In with the Devil.

