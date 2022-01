Llegan las nuevas imágenes de 'Los Bridgerton' con una gran ausencia

Aunque aún queda más de dos meses para el estreno de la segunda temporada de Los Bridgerton, que llegarán a Netflix el próximo 25 de marzo, la plataforma estadounidense ha dado un pequeño adelanto a todos sus seguidores a través de sus redes sociales. Así, los fans de la ficción han podido ver nuevas imágenes de los próximos capítulos, pero todos se han dado cuenta de que hay un gran ausente en ellas: el duque de Hastings. A pesar de que tanto los productores como Regé-Jean Page anunciaron que no volvería durante estas entregas, ya que las tramas siguen las de los libros de Julia Quinn en los que se inspira, parece que los espectadores no se han tomado muy bien que el personaje no esté en los siguientes episodios y así lo han dejado ver en el perfil oficial que ha publicado las instantáneas. En las imágenes se pueden ver varias escenas diferentes con muchos de los personajes, pero se centran un poco más en los dos protagonistas: Anthony Bridgerton, hermano de la indecisa Daphne, y su nuevo romance, Kate Sharma.

La nuevos enamorados, interpretados por Jonathan Bailey y Simone Ashley, serán los protagonistas de estos episodios centrados en Lord Anthony Bridgerton, el mayor de los hermanos y vizconde, mientras se dispone a encontrar una esposa adecuada. Eso sí, en medio de todos los enrededos a los que nos tienen acostumbrados, los espectadores podrán deleitarse, como se puede ver en las imágenes, de espectaculares reuniones y bailes. Pero además, junto a ellos, también estará presente Daphne, la estrella de la anterior temporada. Personajes practicando esgrima, espectaculares emplazamientos con la decoración romántica a la que la ficción nos tiene acostumbrados, escenas de caza, nuevas mascotas y la maravillosa Penelope Featherington son los otros grandes protagonistas de estas fotografías publicadas por Netflix.

Creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes, la segunda temporada de Los Bridgerton mostrará cómo Lord Anthony, impulsado por su deber de mantener el nombre de la familia, busca una mujer que cumpla con sus exigentes estándares. Y aunque todo parece imposible, la llegada Kate y su hermana menor Edwina Sharma (Charithra Chandran) que llegan de la India, lo cambiará todo. Cuando el vizconde empiece a cortejar a la pequeña de las dos, la mayor descubrirá que las intenciones del joven no tienen nada que ver con encontrar el amor verdadero e intentará hacer todo lo posible para detenerlo. Eso sí, sus continuos desencuentros provocarán lo contrario a lo que ellos quieren y pronto se darán cuenta de que su acercamiento lo único que hace es complicarlo todo mucho más.

Y aunque todavía no se han estrenado los nuevos episodios, lo cierto es que queda Bridgerton para rato. La ficción, que fue desplazada a la segunda posición de las series más vistas de Netflix tras el estreno de El juego del calamar, ha confirmado que tendrá tercera y cuarta temporada. "Estimados lectores, parece que les tenemos que hacer un anuncio muy especial. Volvemos con dos temporadas mas, así que esta autora tendrá que comprar más tinta...", escribía Lady Whistledown's en una carta publicada en las redes sociales de la plataforma.

