Las palabras de Verónica Forqué sobre su hija María en su aparición póstuma en 'Maestros de la costura'

La última entrega de Maestros de la costura rindió un sentido homenaje a la recordada actriz Verónica Forqué, fallecida el pasado 13 de diciembre a los 66 años. Los talleres del talent recibieron a la artista en la que se ha convertido en una de sus últimas apariciones en la pantalla, ocasión en la que de nuevo mostró el rasgo por el que siempre la recordarán quienes la adoraban: su sonrisa. Cercana y empatizando con los nervios de los aspirantes, Verónica les dio algún que otro consejo y se encontró no solo con muchísimo cariño y admiración, sino con su buen amigo Eduardo Navarrete. La pareja forjó una estrecha relación durante su paso por las cocinas de MasterChef celebrity, cariño que de nuevo dejaron patente en esta ocasión.

VER GALERÍA

"Que ha venido mi Verónica Forqué. Quiero que sea la capitana de mi vida en general, la amo” aseguró el concursante cuando la vio entrar antes de la prueba de expulsión. Verónica les dio un consejo antes de empezar: “Relajaros, si no pasa nada. Haced lo que os salga, como hice yo”. Contó mientras los aspirantes completaban la prueba algunas anécdotas como las muchas veces que había estropeado una prenda en la lavadora o que su abuela hacía ropa de ajuar de novias. “A mí me hacía nidos de abeja” recordó, una afición que ella no heredó aunque sí hacía “petit point, que relaja mucho”.

Admiración y cariño a su hija

Intercambió Verónica algunas palabras con los concursantes, a los que dio ánimos, algo a lo que ellos respondieron con afecto. Uno de ellos, Pablo, aprovechó para decirle cuánto admira a su hija María y la artista respondió: “Yo también, la amo”. La presentadora Raquel Sánchez Silva le dedicó una preciosa despedida antes de que abandonara el taller. “Tú eres luz radiante, has llegado al taller como si pasara un cometa, una estrella en el taller de Maestros de la costura" dijo. Mientras se estaba emitiendo esta entrega, Eduardo Navarrete compartió en sus perfiles sociales uno de sus momentos junto a Verónica. “Qué bonito recordarte Vero. ¡En mi corazón siempre!”.

VER GALERÍA

Este homenaje a la querida artista se hizo con el consentimiento de la familia, como se señaló al inicio. “Este programa se grabó antes de que nos dejara la gran actriz Verónica Forqué, con la autorización de su familia, el programa se emite íntegro en homenaje a la actriz". Es uno de los últimos proyectos en los que participó pues, aunque también visitó la edición junior de MasterChef, estas escenas fueron eliminadas por respeto.

El cuarto enfrentamiento entre los aspirantes con aguja e hilo dejó de nuevo un expulsado fuera del taller. La primera prueba, que consistía en hacer un estilismo para las drags que vinieron a visitarles, coronó como los mejores a Isabel, Pablo, Navarrete y Judith, mientras que Caterina quedó a la cola con su prenda “sin sentido”. En la prueba por equipos, por primera vez sin capitán, tuvieron que coser y bordar un traje de vistas, el vestido de novia tradicional de La Alberca desde el siglo X. Todos fueron a la prueba de expulsión al no haber acertado en la elección de tejidos y en la confección del traje en sí, un último reto con el que había que dar vida a prendas estropeadas.

Jesús fue el expulsado por haber hecho “lo justo” con su propuesta. “Gracias a todos por hacerme crecer como persona, al final nos tenemos que caer y levantar para madurar y crecer. Me voy triste, pero mis compañeros son la caña”, aseguró antes de guardar su dedal.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.