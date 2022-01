La emotiva carta de despedida de María Iborra a su madre, Verónica Forqué

El fallecimiento de Verónica Forqué ha conmocionado el mundo del espectáculo y durante los últimos días han sido muchos los mensajes especiales hacia la actriz que las estrellas más conocidas del cine nacional han compartido. Muestras de cariño que María, la única hija de la intérprete fruto de su matrimonio con el cineasta Manuel Iborra, ha agradecido encarecidamente en unos momentos difíciles y en los que mostró una gran entereza a la hora de despedir a su madre. Tan solo unos días después de que María compartiera un conmovedor mensaje en el que aseguraba que "la muerte no existe, ahora mi madre está conmigo y con todos los que la aman", ahora la hija de Verónica Forqué ha expresado sus sentimientos a través de una emotiva carta en la revista Shangay.

"Mi madre vino a dar luz. No se ha ido, solo está en otra habitación", comienza el texto de María en el que reflexiona sobre lo cerca que sigue sintiendo a la actriz, independientemente a su fallecimiento. "Ella me enseñó que la muerte no existe, que la reencarnación sí; que el cuerpo humano es solo eso, un cuerpo, que transporta lo que realmente somos y viaja infinitamente por el universo. La muerte es un nacimiento a la siguiente fase, no es el fin", continúa la hija de Verónica Forqué, exponiendo que tanto la intérprete como ella compartían una visión parecida de la existencia basada en la creencia de la reencarnación. Unas palabras con las que la también artista expone la opinión de que la forma en la que se entiende la muerte en Occidente, como el fin de la vida, causa un gran sufrimiento.

En la carta, María aprovecha las líneas para recalcar la importancia de cuidar la salud mental y hace hincapié en que se debería dar naturalidad a los diagnósticos, tal y como se hace con cualquier otra patología, para así poder ponerles remedio más fácilmente. Además, la hija de Verónica Forqué también ha pedido respeto. Con la entereza que María ha mostrado a lo largo de los últimos días, sus líneas concluyen afirmando que "hay que sustituir la pena por alegría", puesto que asegura sentir a la actriz con ella en todo momento. "Te siento, y nos vemos pronto, en la siguiente etapa, porque la vida dura un segundo", se despide María de su madre, Verónica Forqué.

