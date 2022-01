Una amiga de Verónica Forqué asegura que la actriz se fue de 'MasterChef Celebrity' por covid

La muerte de Verónica Forqué ha dejado un gran vacío entre sus familiares y amigos más cercanos. La productora de cine Beatriz de la Gándara ha recordado a la actriz en un reportaje publicado en El País, en el que ha asegurado que la ganadora de cuatro premios Goya se fue de MasterChef Celebrity por coronavirus. "Tras su salida de las grabaciones de MasterChef (primavera de 2021) nos fuimos a comer y me contó que se había ido porque se había infectado de covid. 'Bendita covid que me ha permitido irme del programa', me dijo", ha declarado De la Gángara. "Esto es algo que no se ha querido explicar. Su salida no fue ni por depresión ni por tristeza, eso me comentó", ha añadido.

- El conmovedor homenaje de María Iborra a su madre, Verónica Forqué

VER GALERÍA

Loading the player...

Verónica Forqué se ausentó de la prueba de eliminación de MasterChef Celebrity en el programa emitido el 15 de noviembre. "No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas y ha sido la mejor experiencia de mi vida. Siento no estar a la altura, pero es que mi cuerpo no puede. Volveré cuando me ponga buena", aseguró en un audio enviado al chef Pepe Rodríguez.

- Verónica Forqué abandona 'Masterchef Celebrity 6'

A la semana siguiente, en el programa emitido el 22 de noviembre, la intérprete aparecía entre fogones, pero para anunciar que abandonaba definitivamente el concurso. "En la última prueba de cocinado de equipos me agobié", comenzó diciendo mientras se quitaba el delantal. "No doy más, yo no soy de tirar la toalla, pero hay que ser coherente, procuro serlo, humilde y si no puedo más no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar", reconoció.

VER GALERÍA

Según Beatriz de la Gándara, la actriz "entró voluntariamente" a MasterChef Celebrity "porque quería estar ocupada en algo", sin embargo, la productora de cine opina que no era el momento idóneo para participar en el concurso. "Verónica aseguró que se lo había pasado muy bien en el programa, pero que, a veces, se ponía muy nerviosa y que no se reconocía en algunas de las reacciones que había tenido", ha señalado en el reportaje.

VER GALERÍA

- Belén López rescata un emotivo momento que vivió junto a Verónica Forqué en el mar

De la Gándara también ha recordado que la última vez que vio a la intérprete fue en su casa, el 10 de diciembre, tres días antes de su muerte. "La trajo su hija María, que la cuidaba mucho", ha puntualizado. Las dos amigas merendaron juntas y conversaron, entre otras muchas cosas, sobre la depresión que padecía Verónica, de la que estaba tratada y medicada. Tomaron un té con panettone y quedaron en volver a verse muy pronto para dar un paseo. "Mi último recuerdo es su imagen con la puerta abierta del ascensor diciéndome adiós", ha lamentado la productora de cine, quien ha definido a la actriz como "una gran escuchadora, una persona muy sensible, demasiado buena, sencilla y honesta".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.