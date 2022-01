El conmovedor homenaje de María Iborra a su madre, Verónica Forqué

El fallecimiento de Verónica Forqué ha causado una gran conmoción en el mundo de la cultura, que estos días se ha volcado en apoyar a la única hija que tenía la actriz, nacida de su matrimonio con el cineasta Manuel Iborra (se separaron en 2014 después de más de tres décadas de matriminio). En medio de esta complicada etapa en la que tiene que recomponerse para seguir adelante con esta ausencia, María ha sacado fuerzas para pronunciarse por primera vez y rendir homenaje a la intérprete, a la que ha definido como "la mejor mamá del mundo". Además, tras mostrar una gran entereza tras el fatal desenlace, ha explicado cómo asume ella la ausencia de su progenitora asegurando que "la muerte no existe, ahora mi madre está conmigo y con todos los que la aman".

VER GALERÍA

-Con sus compañeros de 'MasterChef' y hace solo unos días, la última aparición pública de Verónica Forqué

-La contundente reflexión de Silvia Abascal tras la trágica muerte de Verónica Forqué

María, que se dedica al arte audiovisual y también ha debutado en la música, ha rescatado varias fotos de su progenitora en algunos de los trabajos que la han encumbrado como una de las intérpretes más reconocidas y queridas de nuestro país. Junto a estas representativas imágenes de la ganadora de cuatro premios Goya ha ido poniendo cariñosos mensajes como "Te quiero mamá", "Te amo para siempre". Verónica, que contaba que tenía muchas ganas de trabajar con su hija, no dejó de encadenar proyectos hasta el final. Era una de las encargadas de poner voz a Pobre Diablo, la primera serie animada para adultos que se verá en HBO España el próximo año. Además, tenía dos películas pendientes de estreno: A mil kilómetros de la Navidad y Espejo, espejo.

Desde que se conoció el fallecimiento de Verónica Forqué, los que forman parte del sector audiovisual comenzaron a homenajearla y también los espectadores a los que hizo reír gracias a sus emblemáticos papeles. Muestras de afecto, admiración y palabras reconfortantes a las que ahora ha respondido la hija de la actriz. "Gracias a todos los que vinisteis a despediros y dejarle flores a mi mamá", ha dicho junto a varias imágenes de la capilla ardiente que se instaló en el Teatro Español tras una previa y mucho más íntima en el tanatorio de San Isidro. Ser despedida sobre esas tablas en las que tantas veces se subió dice María que es "el mejor regalo para mi madre".

VER GALERÍA

La relación entre Verónica y María siempre fue muy especial y hacían muchos planes. Para la actriz ser madre era un sueño cumplido y aún recordaba a la perfección la gran felicidad que la invadió cuando supo que su niña estaba en camino. "Yo me enteré en Toledo de que estaba embarazada de María. Tú sabes lo feliz que yo fui... tengo una foto de ese día que supe que estaba embarazada", contaba en MasterChef Celebrity, donde recibió la visita de su hija y demostraron que formaban un tándem perfecto. Además, la intérprete de títulos como Pepa y Pepe, Kika o El año de las luces sentía un amor incondicional por ella y siempre la apoyó en sus decisiones profesionales, mostrándose orgullosa de ella públicamente. "Es muy valiente. Me da un poco de vértigo pero la adoro. Yo era transgresora, pero no tanto", decía.

Loading the player...

María, hija de Verónica Forqué, agradece el pésame tras la muerte de su madre

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.