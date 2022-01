Verónica Forqué recibe un multitudinario y emocionante homenaje en el Teatro Español

Verónica Forqué, fallecida el pasado 13 de diciembre a los 66 años en Madrid, ha sido despedida a la altura que su exitosa trayectoria artística merece. Su sonrisa, generosidad y cariño han sido las cualidades que estos días se ensalzaban de la intérprete, cuya muerte ha conmocionado a la sociedad española. Las puertas del Teatro Español, donde Forqué participó en montajes como Doña Rosita la soltera, han abierto para acoger este homenaje al que los asistentes llegan con un recuerdo, una anécdota o la simple admiración que sus papeles y su persona provocaban. Desde primera hora decenas de personas esperaban a las puertas del recinto para dar su último adiós a la actriz, un incesante ir y venir de fans y rostros de la cultura, que seguro llevaban en el corazón los personajes más emblemáticos de Verónica y que presentaron sus respectos a una de las figuras más importantes del panorama artístico español. Los restos de la actriz estaban en el escenario rodeados de flores, mientras en una pantalla se emitían algunas de sus imágenes más icónicas.

La diseñadora Elena Benarroch ha recordado a las puertas del teatro a su amiga (lo eran desde la infancia), describiéndola como una "actriz extraordinaria" y destacando de ella "su bondad, su risa, su amista y su cariño". "Era una muñeca" añadió. Se pudo ver además al actor Paco León, cuya madre Carmina Barrios participó con Verónica en MasterChef, y a Pepe Rodríguez, uno de los jueces del talent, muy afectado. "He tenido la suerte de conocer un alma tan buena, tan pura, nos hemos reído... Gente con el corazón tan puro tiene que estar en un sitio bueno" reconoció Pepe Rodríguez, muy emocionado, repitiendo que la "querían con locura". Elisa Matilla, que llevaba unas flores para su compañera, Susi Sánchez, María Barranco, Cristina Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, Andrea Levy, el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, entre muchos otros presentaron sus respetos a la artista.

Muy emocionada se pudo ver a Susi (hicieron juntas la obra de teatro Todo lo que está a mi lado), que tuvo que ser reconfortada a la entrada al teatro, mientras que Paco León y María Barranco recordaban su alegría y "ese ángel" que tenía. La cantante Massiel no podía contener las lágrimas al hablar de Verónica, un semblante triste que también Eduardo Navarrete no podía disimular. El diseñador, que había intercambiado mensajes recientemente con la artista, llevaba unas rosas negras en señal de luto. Los actores Juan Ribó y Antonio Resines y el director de cine Pedro Almodóvar, que dirigió a Verónica en Kika, Matador y Qué he hecho yo para merecer esto, estuvieron en este importante homenaje a la actriz. "Era una persona buenísima, era un ángel" aseguró el cineasta. "Me recordaba a Chus Lampreabe porque eran mujeres que no habían perdido la inocencia de la infancia, era muy amiga de todos, se preocupaba por todos" añadió. "Los ochenta y los noventa no se entienden sin la presencia de Verónica" aseguró, contando que Qué he hecho yo para merecer esto fue uno de sus rodajes más divertidos gracias a ella.

Carmelo Gómez asegura que "la recordará con alegría pues era muy hermosa", mientras que Antonia San Juan, con la voz entrecortada, dijo que había sido una de sus inspiraciónes para ser actriz. Samantha Vallejo Nágera, otro de los jueces del talent MasterChef, y la actriz Lisie Linder recordaron a Verónica como alguien maravilloso. Carlos Hipólito, Juan Echanove, Tito Valverde, su marido en la ficción Pepa y Pepe -no podía hablar de la emoción-, María Garralón y Juan Diego acudieron al Teatro Español. Algunos asistentes han permanecido un rato sentados en las butacas, no se escucha más que un respetuoso silencio, pensando en la artista. Fue en este teatro, ubicado en la Plaza Santa Ana de la capital y que estará abierto hasta las 16 horas, en el que quizá muchos vieran la última obra de Verónica como directora, que llevó por título Españolas, Franco ha muerto y que se estrenó en 2020.

Una pérdida que ha conmocionado a la sociedad

Las muestras de dolor por la repentina pérdida de la artista no han dejado de sucederse desde diversos ámbitos. El mundo de la cultura, sus amigos y compañeros de profesión, la despedían el martes 14 en el tanatorio de San Isidro, que acogió la capilla ardiente de la actriz. Pepón Nieto, quien trabajó con Verónica en El tiempo de la felicidad, Silvia Abascal, su hija en la ficción Pepa y Pepe, Ana Belén y Víctor Manuel, David Bustamante, Eduardo Navarrete, Miki Nadal, Terelu Campos, Vanesa Romero, Belén Cuesta y un larguísimo etcétera de rostros conocidos acompañaron a su hija María que, muy afectada, encontraba consuelo en tantas muestras de cariño.

La muerte de Verónica ha sido una gran pérdida en lo personal para todos lo que la conocían y habían trabajado con ella, pero también a nivel nacional, por lo que la actriz ha supuesto para el mundo de la escena en España. Ganadora de cuatro premios Goya, a través de sus papeles y con su inmensa sensibilidad consiguió una de las cosas más difíciles en el mundo de la interpretación: hacernos reír.

