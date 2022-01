David Bustamante, Vanesa Romero o Pepón Nieto se despiden de Verónica Forqué con emotivas palabras

Loading the player...

Verónica Forqué fue hallada muerta en su domicilio el lunes por la mañana. Una noticia que ha sacudido el mundo del cine y el entretenimiento, que no estaba preparado para perder a la fantástica actriz, de 66 años, que participó en la última edición de MasterChef Celebrity. Sus compañeros de concurso, David Bustamante o Vanesa Romero, se han pronunciado ante las cámaras de Europa Press para recordar los rasgos más llamativos e inolvidables de la intérprete, cuya eterna sonrisa y transparentes ojos azules se quedarán para siempre en el recuerdo. También han estado en el tanatorio Pepón Nieto o Isabel Ordaz, que han hablado con mucha emoción sobre la particular personalidad de la artista, con la que habían trabajado en alguna ocasión. No te pierdas el vídeo y dale al play para escuchar cómo hablan de ella sus compañeros.

- Silvia Abascal, Terelu Campos, Ana Belén y Víctor Manuel... amigos y compañeros asisten al velatorio de Verónica Forqué

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.