Miki Nadal reflexiona sobre el concurso de Verónica Forqué y defiende a 'MasterChef Celebrity'

Miki Nadal, ganador de la última edición de MasterChef Celebrity junto a Juanma Castaño, ha reflexionado sobre el paso de Verónica Forqué en el concurso y la trágica muerte de la actriz. El humorista, de 54 años, ha asegurado que la intérprete madrileña tenía a todo el equipo del programa "enamorado con su forma de ser, sus arreones, sus besos, sus enfados, su obsesión por la limpieza, su sonrisa eterna, sus ganas de probarlo todo y sus abrazos". Además, ha afirmado que Verónica Forqué tuvo que abandonar el espacio de cocina tras contagiarse de coronavirus, algo que ya habían contado la productora de cine Beatriz de la Gándara y Juanma Castaño. "Ninguno pudimos con ella. Solo pudo con ella la maldita covid que contrajo y la dejo sin fuerzas. Lo puedo asegurar, porque tanto Juanma como yo la contrajimos también y no pudimos volver hasta que dimos negativo en todas las pruebas pero muy mermados ya de fuerzas. Nosotros pudimos aguantar pero para Verónica y ese cuerpo tan menudo y vivaracho fue demasiado".

El colaborador de Zapeando ha señalado que Verónica "era feliz" en MasterChef Celebrity, "pero como ella mismo dijo, su cuerpo y el universo le dijeron que parase". También ha asegurado que a la actriz no le afectaban las críticas. "Ella no leía los comentarios en redes sociales, era mucho más inteligente que eso". "Esa tristeza en forma de depresión que iba y venía de vez en cuando a su vida desde hacía unos años acabó con ella cinco meses después de acabar el programa. Aunque, y esto es una opinión muy personal, a lo mejor ella lo tenía decidido desde mucho tiempo antes", ha añadido.

La publicación de Miki Nadal ha tenido una gran repercusión, no solo por las palabras que ha dedicado a Verónica Forqué, sino por su férrea defensa a MasterChef Celebrity. "Desde aquí solo quiero dar las GRACIAS infinitas a toda la gente que hace posible este programa y que ha hecho posible que fuéramos todos tan felices durante 12 semanas. Y quien quiera ensuciar por motivos que desconozco a este programa y la labor incansable de sus más de 200 trabajadores honrados, simplemente se equivoca", ha señalado.

Par el humorista, que lleva más de 25 años en televisión, MasterChef Celebrity "es uno de los programos en los que más a gusto he trabajado". "El equipo técnico y artístico que hace posible este programa es excepcional. Yo no he recibido más que facilidades a la hora de afrontar este reto y me consta que lo mismo le pasó al resto de mis compañeros. Hemos sido muy felices. Solo hace falta ver de nuevo la despedidas de cada uno de ellos en el sofá junto a Pepe (Rodríguez) antes de abandonar el programa".

El jurado de MasterChef Celebrity se ha emocionado con el mensaje de Miki Nadal. "Grande, Miki", ha escrito Pepe Rodríguez. "Tú sí que eres grande", ha respondido el humorista. Samantha Vallejo-Nágera, por su parte, ha recordado la expresión que más repetía Verónica Forqué en el concurso. "Ella solo decía…Lo estoy pasando PIPA.". Miki, además, le ha recordado el cariño que se tenían. "Y lo que te quería a ti... casi tanto como tú a ella".

