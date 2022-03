El momento más surrealista de la final de 'MasterChef': Miki Nadal estuvo 20 años casado con su cuñada... ¡sin saberlo!

La final de MasterChef Celebrity estuvo llena de sorpresas. Por primera vez en la historia del programa, dos concursantes se hicieron con la victoria, Miki Nadal y Juanma Castaño, y ambos protagonizaron escenas inolvidables junto a sus familiares. El humorista nos hizo llorar a todos al recordar a su madre, que ha fallecido recientemente, pero también nos hizo reír contando que durante 20 años estuvo casado con su cuñada sin saberlo. Además, su hija Carmen, de seis años, conquistó a los espectadores con su sensibilidad e inteligencia. Sin duda, Miki vivió una gran noche y gracias a su esfuerzo destinó su premio (37.500 euros) a la Casa Santa Teresa, un centro de ayuda a personas adultas con discapacidad física, intelectual y sensorial.

Minutos antes del duelo final, Miki y Juanma recibieron en plató la visita de sus seres queridos. El locutor estuvo arropado por sus padres y por su novia, la periodista deportiva Helena Condis, y el humorista por su hija Carmen, su hermano Javier y su cuñada Ana. Fue entonces cuando se desveló el secreto más increíble de los Nadal. "Ana, te hemos presentado como la cuñada de Miki, pero te podía haber presentado como su exmujer", dijo Jordi Cruz provocando la carcajada de todo el plató. "Resulta que cuando se fue a casar Miki hubo que ir al registro civil para mirar los papeles y cuál fue su sorpresa que estaba casado conmigo hace 20 años", explicó Ana entre risas. "Yo no estaba casada con mi marido, que igual hubiera ganado más yo", añadió. "La alegría fue mía, que estaba soltero después de 20 años", puntualizó Javier mientras todos reían. "Me clavaron al primer Nadal, que era mi cuñado", resumió Ana con una enorme simpatía. Miki, por su parte, puso la nota de humor a la historia diciendo: "20 años mi hermano siéndome infiel con mi mujer".

Este error burocrático se resolvió cuando el humorista decidió pasar por el altar con Carola Escámez en 2014. El matrimonio tuvo una hija, Carmen, pero su relación no llegó a buen puerto y acabaron separándose cinco años después. Miki, que ahora es feliz con Helena Aldea, cofundadora de la marca de ropa Capriche, no tiene intención de casarse de nuevo, según ha contado en el programa. Cuando Juanma Castaño bromeó sobre sus planes de boda, el colaborador de Zapeando le quitó rápidamente la ilusión. "Te digo una cosa, Juanma. Yo me casé, salí en ¡HOLA!, cuatro páginas, pa' na'".

Y de las risas pasamos al llanto cuando Miki presentó ante el jurado un postre inspirado en su madre, que murió el pasado mes de febrero. "Mi madre ha fallecido hace poco, este año, y este postre me trae a mi madre, su recuerdo, sus desayunos. Es el vaso de leche de todas las mañanas, el tazón con madalenas que se quedaban en el fondo y que ella me preparaba. A veces se le quemaba la leche y a mí me encantaba raspar la leche quemada, entonces este plato me trae recuerdos de ella, cuando se levantaba todas las mañanas, pero no solo cuando yo tenía cinco o seis años, me lo preparaba también cuando ya era bastante mayorcito", contó.

El humorista no pudo contener las lágrimas y con sus palabras logró emocionar a todos, incluso a Jordi Cruz. "Llevamos 24 ediciones de MasterChef y a mí es la primera lágrima que se me ha escapado. Un discurso muy bonito. Hemos vivido esa historia contigo", aseguró el cocinero, poniendo de relieve que Miki se había dejado el corazón en el último programa.

