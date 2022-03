Un plantón por cuestiones de conciencia y la repesca marcan el programa de 'Maestros de la costura'

Un sinfín de sorpresas es lo que cada semana nos deja cada nueva entrega del talent Maestros de la costura. Los concursantes siguen tratando de demostrar que son los mejore empuñando aguja y dedal, aunque los retos les ponen a prueba de maneras que seguro nunca imaginaron. En el último programa, además de la expulsión del aspirante que peor lo había hecho (en esta ocasión fue Judith), se vivieron momentos de tensión por la negativa de dos concursantes a hacer una de las pruebas. Además se celebró la esperada repesca para dar una segunda oportunidad a los expulsados, aunque solo uno recuperó su puesto en el taller del programa. ¿Quién se lo ha ganado?

Fue precisamente la primera prueba de la noche la que provocó un conflicto de conciencia en dos de las concursantes, Isabel y Caterina. Había que confeccionar una prenda con piel y ellas confesaron que, como son veganas, no se sentían cómodas manipulando este material. Se negaron a participar en la prueba aludiendo a su ética y el jurado respetó su decisión. En ese momento, Lili dijo que compartía los valores de sus compañeras pero que su amor por la moda es más grande, algo que molestó a las implicadas que se sintieron aludidas. Los jueces llamaron a la calma a las concursantes y la prueba finalizó con un ganador: Lluís se hizo con el preciado delantal dorado que le otorgaba la inmunidad.

De nuevo dos equipos se enfrentaron una prueba de exteriores que consistía en replicar dos vestidos de la serie de época La templanza. Lluís (jefe de taller) se unió a Pablo e Isa, mientras que Judith capitaneó el otro grupo, formado por Lili, Caterina y Navarrete. Fue el segundo equipo el que cometió errores durante el proceso de los que los propios concursantes eran conscientes. “Otra semana más haciendo el ridículo” apuntaba Navarrete desanimado. Mientras los concursantes oficiales daban lo mejor de sí, los exaspirantes, Laura, Margarita, Anthony, Jesús y Borja, se enfrentaban a la repesca, rediseñando el uniforme escolar que aparece en la serie Élite.

Repesca justa y expulsión

El veredicto fue claro: el equipo ganador fue el de Lluís. “Habéis sabido interpretar la prenda imposible y os ha quedado una cosa respetable y resultona” apuntó Palomo Spain. Entre los exconcursantes, los resultados fueron muy dispares pues mientras que Laura y Margarita no terminaron el trabajo, los otros tres obtuvieron el halago del jurado. No podían volver todos sin embargo así que el elegido fue Borja, por reinventar el diseño del uniforme con el equilibrio perfecto. La expulsión de este aspirante en el programa anterior fue bastante comentada pues inicialmente no estaba en la prueba de eliminación, a la que llegó tras ser elegido por su compañera Isabel.

El homenaje al corsé marcó la prueba de eliminación que dejaba en la cuerda floja a Caterina, Lili, Navarrete y Judith. Cada uno tenía que confeccionar una de estas versátiles y combinables prendas en un total de 90 minutos, algo que les puso nerviosos. Finalizado el reto, las valoraciones solo fueron del todo positivas para Lili, el resto tenían fallos, sobre todo el de Judith que “era más un top”. La elegida para abandonar el programa fue precisamente ella, que había entrado en Maestros de la costura tras el abandono voluntario de MJ. Su estancia fue breve pero enriquecedora como aseguró. “Me habría encantado llegar hasta el final pero esta prueba se me ha ido de las manos. Me siento orgullosa de estar aquí” dijo.

