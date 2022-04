Navarrete se marcha voluntariamente de 'Maestros de la costura' a las puertas de la final

Faltaban apenas unos segundos para que el jurado diera su veredicto y dijera el nombre del expulsado de la semana cuando ¡sorpresa! uno de los aspirantes que estaban en la cuerda floja decidió marcharse voluntariamente. Los concursantes de Maestros de la costura se acercan a la final sin dejar de emocionar a los espectadores, pues nadie habría imaginado un giro de guion así. Navarrete y Pablo se enfrentaban a la decisión de los jueces, que ya habían salvado a Lili, Borja y Lluís, y en ese momento Navarrete tomaba la palabra para dejar a sus compañeros boquiabiertos. “Yo ya he vivido esto y él se lo merece ahora” dijo mientras anunciaba su marcha voluntaria.

“Estoy feliz y agradecido de haber vuelto, me lo he pasado muy bien, pero gracias a vosotros y a mucho trabajo he conseguido hacerme un hueco en esta industria. Entonces quiero ceder esta oportunidad a Pablo. No sé quién iba a ser de los dos, pero quiero que se quede él. Se lo merece. Yo ya he pasado por ahí”, explicó ante la atónita mirada de su compañero que, por supuesto, le dio las gracias. El jurado también alabó la actitud de Navarrete que se ha convertido en el primer autoexpulsado en la historia del formato.

Sin jefes de taller en la prueba por equipos

No hubo un segundo para la tranquilidad en los talleres que de nuevo vivieron una noche frenética. La primera prueba consistía en montar los bolsillos de una blazer en 20 minutos y los resultados fueron dispares: el mejor de la prueba fue Pablo, mientras que Borja se convirtió en el peor con una prenda que no gustó nada a Lorenzo Caprile. En la prueba por equipos había que replicar uno de los vestidos de la firma The 2nd Skin Co., concretamente de la colección que dedica a la magnolia. No hubo jefes de taller en los equipos formados por Borja y Lluís uno y Pablo, Lili y Navarrete, en el otro.

El veredicto salvó a Lluís y Lili, dejando a Borja, Pablo y Navarrete en la prueba de eliminación. Los aprendices tuvieron que coser una interpretación, con su sello personal, de un esmoquin femenino de Yves Saint Laurent. El mejor fue Borja y para celebrarlo cumplió la promesa que hizo al inicio del programa: ¡se cortó la melena! Esta fue solo una de las anécdotas de una noche que terminó con el insólito abandono de Navarrete. Recordemos que en otro de los programas también se marchó de manera voluntaria una de las aspirantes, MJ, pero lo hizo por la presión que le provocaban las diversas pruebas. Su puesto fue ocupado por Judith.

