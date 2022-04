El timador de Tinder podría ir a la cárcel en España por un incidente ocurrido en Tarifa

Simon Leviev tiene un nuevo problema con la justicia. Conocido popularmente como El timador de Tinder, se enfrenta a una pena de prisión en España tras dictarse una orden de arresto contra él tal y como adelanta Daily Mail. En nuestro país no está siendo investigado por seducir a mujeres para luego engañarlas como relata el documental de Netflix que ha dado a conocer su historia, sino porque las autoridades sostienen que en 2019 usó un permiso de conducir falso y se quedó atrapado en la arena de una playa de Tarifa con su coche de lujo modelo Maserati valorado en cerca de 100.000 euros.

Cuando la Policía le pidió la documentación en la playa de Los Lances Sur, que forma parte del parque natural del Estrecho, Leviev entregó un carnet con el nombre de Michael Bilton, un alías. Él vestía una camisa de una exclusiva firma valorada en 440 euros mientras que su acompañante, una mujer rusa, llevaba un bolso de prácticamente 9000 euros. Aquel 30 de enero de 2019 no fue arrestado, el coche de alquiler en el que estaba con su pareja fue remolcado por un grúa y ambos se marcharon, no sin antes facilitar la dirección en la que supuestamente se estaban alojando en la Costa del Sol, a poco más de una hora de Tarifa.

En ese momento los agentes ya sospecharon que los datos facilitados no eran reales y fue llamado ante el juez por supuesta falsificación de documentos y una infracción de tráfico. Simon Leviev no respondió a ninguna de estas citaciones y la investigación fue puesta en pausa. Ahora se ha retomado el proceso ya que un oficial especializado ha descubierto que Michael Bilton era El timador de Tinder tras ver el documental de Netflix. Las autoridades no han especificado si la orden de arresto es mundial y, por tanto, podría ser detenido fuera de nuestras fronteras para ser extraditado. La última vez que se le vio fue el pasado mes de marzo en Tel Aviv (Israel).

Shimon Heyada Hayut, como se llama realmente, ya ha cumplido condena anteriormente por usar un pasaporte falso. Fue detenido en 2019 en Grecia, que lo extraditó a Israel, donde fue acusado de fraude, robo y falsificación. Entonces le condenaron a 15 meses de prisión de los que cumplió tan solo cinco meses por buen comportamiento. En 2015 también estuvo encarcelado en Finlandia por defraudar a mujeres, aunque ninguna de ellas da su testimonio en el documental de Netflix y por tanto esa es otra causa pendiente. Siendo adolescente usó varios cheques robados para comprarse un Porsche y pagar un curso de piloto, pero huyó de su país natal con un pasaporte falso antes de ser sentenciado.

Sus primeras palabras

Hace exactamente dos meses Simon concedió su primera entrevista en el programa Inside Edition, uno de los más longevos en antena (se emite desde 1998). En este espacio que se emite de lunes a viernes se pronunció sobre el documental asegurando que "en realidad es una película completamente inventada". En este sentido se defendió diciendo que "no soy un fraude ni un falso, la gente no me conoce, así que no me puede juzgar". Leviev aseguró que es un caballero y no "el monstruo que han creado" e insistió en que es "un tipo soltero que quería conocer algunas chicas en Tinder". Además, indicó que nunca se ha presentado como el hijo de un millonario y dijo que su poder adquisitivo nace de su faceta de empresario y de los bitcoins que compró en 2011, cuando esta criptomoneda estaba naciendo.

Durante su entrevista, que se produjo mediante videollamada, estaba a su lado su actual pareja, llamada Kate Konlin. Aunque todo el protagonismo lo tuvo el conocido como El timador de Tinder, la bella modelo israelíl también intervino para defenderlo y dijo que nadie puede construir una historia tan falsa. Se conocieron mediante las redes sociales pero la maniquí asegura que Simon, quien estuvo dos años en una cárcel finlandesa por defraudar a mujeres, nunca le ha pedido dinero.

