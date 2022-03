Hiba Abouk reaparece espléndida junto a Achraf Hakimi dos semanas después de dar a luz

Hiba Abouk ha reaparecido tras ser mamá. La bella actriz española, de ascendencia libia y tunecina, asitió junto a su marido, el fubolista Achraf Hakimi, al desfile de Balmain en la Semana de la Moda de París. Dos semanas después de dar a luz a su segundo hijo, al que han puesto el nombre de Naím, la protagonista de El príncipe lució esplendida y feliz de la mano de su chico. Ambos se convirtieron en los mejores embajadores de la firma al exhibir las creaciones de la última colección de la maison francesa. Ella eligió un look total black de traje de chaqueta pantalón de terciopelo y bolso de la firma, el pelo recogido en varias trenzas y unos favorecedores labios rojos, mientras que su pareja eligió el mismo color para su atuendo y unas llamativas zapatillas bicolor, que acapararon todos los flashes y cuyo valor es de 595 euros.

-¡Once días después de ser madre! Hiba Abouk vuelve al trabajo con su bebé

VER GALERÍA

El matrimonio dio la bienvenida a su segundo hijo el pasado 12 de febrero. "Y llegó el mejor regalo para Amín y para toda la familia: NAÍM HAKIMI ABOUKHRIS. ¡Qué ganas teníamos de tenerte entre nosotros! Ha salido todo estupendamente y gozamos de muchísima salud", esribió la feliz pareja con dos imágenes del nacimiento. El pequeño se lleva dos años con su hermano mayor, Amín, que vino al mundo el 11 de febrero de 2020, y con el que curiosamente comparte las mismas letras de su nombre.

Hiba y Achraf han fijado su residencia en París tras el fichaje del futbolista por el Paris Saint Germain. "Es una ciudad que me gusta mucho. Estoy muy contenta de estar allí. Mi chico está muy contento porque le está yendo muy bien y mi hijo se ha adaptado perfectamente", declaró meses antes de dar a luz. La intérprete compagina su trabajo con su mejor papel, el de madre. "No lo puedo evitar. Estoy enamoradísima. Es un amor inexpresable, me explota el pecho de amor a diario, no me cabe más amor y, aun así, sigue creciendo. Es pura magia esto de la maternidad", nos decía en una entrevista con ¡HOLA! Hiba ha encontrado la verdadera felicidad al ser madre.

-Hiba Abouk nos habla del bebé que espera y de su nueva vida en París

VER GALERÍA

La actriz vive un momento inmejorable a nivel sentimental y laboral, ya que la dulce espera de sus segundo hijo no le ha impedido seguir trabajando. La protagonista de El príncipe presentó el cortometraje Manos libres, del director Kike Maíllo, ha sido el fichaje estrella de la tercera temporada de Madres, en la que da vida a Raquel, uno de los nuevos personajes protagonistas de la serie disponible en Amazon, y ha rodado una miniserie en Francia. Al buen momento que atraviesa Hiba se une la excelente temporada que está haciendo Achraf en el PSG. "Achraf Hakimi y Mbappe, mejores jugadores del mundo. Buena noche chicos", señalaba la actriz junto al hashtag "ole los que juegan bien" tras el fabuloso partido que disputaron contra el Real Madrid en el que lograron vencer por 1-0.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.