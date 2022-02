¡Once días después de ser madre! Hiba Abouk vuelve al trabajo con su bebé

Hiba Abouk es toda una supermamá, porque solo once días después de dar a luz a su segundo hijo, el pequeño Naím, ha vuelto al trabajo. Así lo ha contado ella misma, con un boomerang (una imagen en movimiento) en la que aparece recostada con su niño en brazos mientras la peinan y la maquillan, con mascarilla bajo los ojos y tan guapa como siempre. Toda una hazaña que no ha pasado desapercibida y que ha compartido añadiendo la expresión "working mama", que significa "madre trabajadora". Además, ha querido reflejar la dificultad que supone a veces conciliar, es decir, llevarte a tu bebé a tu puesto incluso aunque no sea lo más idóneo.

El pequeño Naím, que nació el 12 de febrero, tal y como anunciaba Achraf Hakimi un día después, ha llegado a la familia para llenar de ilusión a los suyos, que le consideran un verdadero regalo para Amín, el niño mayor de la pareja que cumplía dos años de vida solo una jornada antes. "Qué ganas teníamos de tenerte entre nosotros", confesaba el deportista con dos imágenes en las que se veían las manos del delantero y de la actriz junto a la del pequeño. "Ha salido todo estupendamente y gozamos de muchísima salud", añadía, recibiendo todas las felicitaciones por parte de multitud de compañeros de profesión y personalidades del mundo del fútbol.

Hiba Abouk vive entre Madrid y París, donde trabaja Achraf desde que fuera fichado por el Paris Saint Germain en el mercado de verano de 2021, y está más que adaptada a la vida francesa. Tanto es así que hasta ha trabajado ya en una serie gala para la cadena 13 Rue. La ficción, protagonizada por Erika Sainte, Tiphaine Daviot y Antoine Gouy se titula J'ai tué mon mari (He matado a mi marido) y cuenta con la intérprete en un total de cinco episodios. Además, compagina la interpretación con algunos compromisos publicitarios y con sesiones de fotos en las que demuestra sus habilidades como modelo. Además, en noviembre, según contaba en ¡HOLA!, empezó a rodar una película, por lo que ni siquiera durante la recta final de su embarazo ha preferido quedarse sin hacer nada. "París es una ciudad que me encanta y volver ahora en estas circunstancias me hace muchísima ilusión, la verdad", confesaba a la revista, recordando que ya había estado viviendo en la ciudad de la luz.

En el futuro Hiba y Achraf tienen pendiente celebrar la fiesta de la boda que organizaron de manera íntima a finales de 2019, cuando estaban esperando su primer hijo. La pareja comenzó su romance en 2018, cuando los rumores apuntaban a un noviazgo tras publicar ambos unas fotografías en los mismos lugares de las islas Maldivas. Desde entonces tuvieron épocas en las que llevaban su relación a distancia, debido a los traslados del deportista de 23 años que ha pasado por Dortmund, Milán, París... y aunque mantienen la privacidad, tampoco tienen miedo de compartir con sus seguidores algunos detalles de su vida.

