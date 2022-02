¿Te has dado cuenta del 'juego' de nombres de los hijos de Hiba Abouk y Achraf Hakimi?

Hiba Abouk acaba de ser mamá por segunda vez, un excelente momento personal sin duda para la actriz que ya tiene en brazos por fin a su segundo hijo Naím. El nacimiento del bebé ha estado marcado por la alegría, pero también por algunas curiosas coincidencias que acercan mucho al pequeño a su hermano mayor Amín, que en los últimos dos años ha sido el rey de la casa. Comencemos por el nombre pues, no solo ambos son de origen árabe, sino que comparten mucho más: tiene solo cuatro letras y además estas se repiten. Una divertida anécdota que seguro les encantará cuando sean un poco más mayores.

Los hermanos cumplen años además con apenas un día de diferencia, Amín nació el 11 de febrero y Naím, el 12, por lo que sus fiestas se convertirán en todo un acontecimiento. ¿A quién no le gustaría tener dos celebraciones seguidas? Febrero se ha convertido sin duda en el mes más significativo para la intérprete de El príncipe, que tiene en sus hijos con Achraf Hakimi la mejor muestra de amor y regalo de San Valentín. También sin duda para su hijo mayor pues ¿qué mejor regalo hay que un hermano con quien compartir travesuras y juegos?

“Y llegó el mejor regalo para Amín y para toda la familia: NAÍM HAKIMI ABOUKHRIS. ¡Qué ganas teníamos de tenerte entre nosotros! Ha salido todo estupendamente y gozamos de muchísima salud", contó Hiba junto a un par de imágenes del nacimiento de su bebé. La llegada de su pequeño consolida si cabe un poco más su matrimonio con el futbolista Achraf Hakimi, con el que hace unos meses comenzó una nueva etapa en París. Aunque residen en la capital francesa no es extraño ver a la artista en España, cumpliendo con algunos compromisos o recorriendo las calles de Madrid con sus amigas.

“Estoy enamoradísima. Es un amor inexpresable, me explota el pecho de amor a diario, no me cabe más amor y aun así, sigue creciendo —ríe—. Es pura magia esto de la maternidad” confesaba Hiba, de 35 años, a ¡HOLA! cuando su hijo Amín cumplió su primer año. Contaba además entonces a quién se parecía el pequeño. “Es igual igual que su padre. De mí tiene la boca y la expresión de la mirada. No sé qué más habrá heredado de mí, es muy pequeño todavía” aseguraba. ¿Contará dentro de poco a quién se parece Naím?

