Jorge Sanz cuenta cómo fue conocer a su hija cuando ella tenía ya 18 años

Jorge Sanz, que ha confesado ser la persona más feliz tras haberse convertido en abuelo por primera vez a sus 52 años, se ha sincerado sobre cómo fue encontrarse con su hija tras 18 años sin verla. El actor se convirtió en padre por primera vez a los 19 años, aunque no ejerció como tal hasta mucho tiempo después porque en un primer momento no quiso saber nada de la paternidad. Cuando se dio cuenta de que había tomado una mala decisión, el marido de la madre no quiso que tuvieran relación y no fue hasta la mayoría de edad de Marta que el intérprete de La niña de tus ojos pudo comenzar a conocerla. Durante ese tiempo vio crecer a hija a través de fotos y gracias a la complicidad de la abuela pudo vivir algunos de los momentos más importantes de su vida. Eso sí, en cuanto pudo retomó lo que no había podido tener, comenzando una bonita historia: "Estábamos deseando conocernos. La verdad que yo no supe reaccionar en aquel momento. Me enteré de que la madre estaba embarazada mucho después, tardé mucho en arrepentirme y hasta pedí las pruebas de paternidad. No dudé, pero el proceso normal", ha confesado Jorge en Viernes Deluxe.

La felicidad de Jorge Sanz en su primera foto junto a su nieta Vega

El actor ha asegurado que prometió al padre, quien se había hecho cargo de su hija durante años, que daba un paso atrás aunque iba a estar ahí, pero lo cierto es que no había un día que no se acordara de ella. "Yo tenía un agujero enorme y cada día que pasaba más. Estuve un mes escribiendo en un cuaderno la conversación que iba a tener con ella. Pedí consejo a mis amigos y me dijeron que obvio teníamos que conocernos. Nos vimos por primera vez en Oviedo y a los dos meses se vino a Madrid a vivir conmigo durante tres años. Alucinó cuando vino a casa y vio que tenía fotos suyas pegadas en el frigorífico", ha contado Jorge, asegurando que lloró muchísimo cuando se conocieron.

Jorge también ha relatado que con el nacimiento de su nieta ha cerrado el círculo porque además la relación que tiene con su hija es muy especial. "Cuando nos conocimos ya éramos adultos los dos y es una de las historias de amor más bonitas de mi vida porque ha sido muy de tú a tú. Muy intenso. Siempre he sido muy niñero y ahora la estoy exprimiendo pero desde otro punto", ha relatado el invitado del programa de Jorge Javier Vázquez. Además, el actor ha contado que su hija Marta finalmente se cambió los apellidos por los suyos, bromeando con que ella siempre dice que se va a volver loca poque ha tenido ya tres diferentes.

El intérprete también ha expresado que en el tiempo que lleva de relación con sus hija han hecho de todo porque como han convivido han podido conocerse mucho más. "Ahora ya no echo nada de menos pero durante 18 años muchas cosas, como los cumpleaños. Pero no nos hemos decepcionado y ambos estamos orgullosos el uno del otro", ha dicho el actor, reconociendo que Marta asumió perfectamente la relación con sus otros dos hermanos.

