Benedict Cumberbatch salva a una familia gracias a las habilidades que aprendió para 'El poder del perro'

Benedict Cumberbatch, nominado al Oscar por su interpretación del dueño de un rancho en El poder del perro, ha confesado que su preparación para el papel le sirvió para convertirse en todo un héroe en la vida real. El actor, conocido por su personaje en la serie Sherlok, ha relatado que tras terminar el rodaje, las prácticas que había realizado sobre pastoreo le sirvieron para salvar de un aprieto a un grupo de personas que estaban muy angustiadas por culpa de una manada de vacas y terneros que les había rodeado. "Volví de grabar el filme en agosto y nos íbamos a la playa. Para llegar a nuestro sitio de vacaciones teníamos que cruzar un campo y allí había una familia petrificada que simplemente no podía moverse, estaban congelados por culpa de estos animales. Así que pensé, 'puedo hacer esto', y simplemente separé el ganado", ha relatado el intérprete en People, asegurando que cuando les salvó se lo agradecieron pero que se quedaron extrañados al reconocerle por su papel de detective en la ficción basada en las novelas del escritor británico Arthur Conan Doyle. "'Eso fue increíble. Oye, ¿no eres Sherlock? ¡Fue algo que nada tiene que ver con él'", ha dicho Benedict sobre lo que expresaron al verle.

El intérprete, de 45 años, ha contado que la directora, Jane Campion, le alentó siempre a meterse en el personaje. "Estaba muy segura de todas las cosas sobre las que yo estaba inseguro y me dijo: 'Haz lo que tengas que hacer para sentirte dueño de esta experiencia tan diferente'", ha dicho Cumberbatch en The Graham Norton Show sobre lo que supuso prepararse para este proyecto. Por eso, el actor decidió irse a Montana durante dos meses y así descubrir cómo es vivir en un verdadero rancho y experimentar todas las labores que los espectadores pueden ver en el fime. "Fue increíble y muy lejos de todo lo que he hecho", ha relatado.

Además, Benedict también ha contado lo difícil que fue para él aprender a tocar el banjo, un instrumento musical que su personaje domina a la perfección y que tuvo que dominar en pocas semanas. "Lo más doloroso para mí es que soy muy honesto y tengo que tratar de fingir que puedo tocarlo. Phil Burbank es alguien que lo ha hecho toda su vida y he tratado de hacerlo bien en un mes. Ha sido algo estúpido y difícil", ha relatado también el intérprete en The Hollywood Reporter.

No es la primera vez que el actor es todo un héroe fuera de la ficción. En 2018, Cumberbatch, que interpreta al Doctor Extraño en el universo cinematográfico de Los Vengadores de Marvel, intervino en un robo para salvar a la víctima, el repartidor de una empresa británica de entrega de comida a domicilio. "Vi a un tío en bicicleta de los que reparten comida rodeado por unos hombres, era una noche muy fría de noviembre. Así que le dije al conductor que parara, salí del coche e intenté intervenir para calmar los ánimos", explicó, añadiendo que no pensó en si tenían armas o no y directamente se puso en medio intentando parar el tráfico para que todo el mundo pudiera ser testigo si pasaba algo.

