Kylie Jenner desvela el nombre de su segundo hijo

El pasado 2 de febrero los Kardashian sumaban un miembro más a la familia. Kylie Jenner dio la bienvenida a su segundo hijo junto a Travis Scott, un niño del que no había trascendido su nombre. La influencer ha aprovechado unos días después de dar a luz y tras haber descansado lo suficiente para desvelar que el pequeño se va a llamar Wolf Webster. Al contrario que en otras ocasiones, la revelación del nombre ha llegado de manera directa y sencilla, sin representantes ni intermediarios: en esta ocasión ha sido la propia madre quien ha escrito en sus perfiles sociales la decisión que han tomado en pareja junto a un corazón blanco. Además, la pequeña del clan anunció la llegada de su bebé con una bonita imagen en blanco y negro de la mano de su otra hija cogida a la del recién nacido, junto al emoticono de un corazón azul y la fecha de su nacimiento, el 2/2/22. Pero no solo eso, el recién nacido ha llegado al mundo solamente un día después del cuarto cumpleaños de su hermana mayor, Stormi, que nació el 1 de febrero de 2018.

El nombre, de origen alemán, se define como feroz e inteligente y podría ser una abreviación de Wolfgang, aunque la pareja no se ha pronunciado todavía sobre los motivos por los que han tomado la decisión de llamarle así. Eso sí, el pequeño se suma a la lista de nombres inusuales y originales de la familia, incluidos el de su hermana, Stormi, que significa tormenta; y sus primos Dream (sueño), True (verdad), North (norte), Saint (santo), Chicago y Psalm (salmo). Poco se sabe además sobre cómo fue el parto, o cómo se encuentran la madre y el padre, ya que ambos han permanecido fuera del foco de atención desde el mortal concierto del festival Astroworld de Houston el pasado 5 de noviembre, un evento en el que hubo 11 personas fallecidas y una gran cantidad de demandas por homicidio imprudente tras una avalancha de gente entre los aproximadamente 50.000 espectadores que asistieron.

A sus casi 25 años, la pequeña de la familia Kardashian va camino de cumplir su sueño de formar una familia numerosa. En abril de 2020, en el programa #DoYourPart, confesó su deseo de tener hasta siete hijos en el futuro. Y fue el pasado mes de septiembre cuando, después de semanas de especulaciones y de intentar ocultar su incipiente tripita colgando imágenes estratégicamente publicadas, cuando la estrella de Keeping Up With The Kardashians confirmó su embarazo, apenas unos meses después de que ella y Travis se hubieran dado una segunda oportunidad (rompieron un año después del nacimiento de su primera hija) tras dos años sin estar juntos.

Pero aunque la modelo y el cantante hayan decidido volver a estar juntos, de acuerdo a una entrevista concedida a la revista W Magazine, los padres de Stormi y Wolf, no son pareja oficialmente, sino una "familia moderna". "Kylie había deseado darle un hermanito a su hija desde hace un buen tiempo. Ama ser madre. Ella está convencida de que Stormi será la mejor hermana mayor", ha revelado una fuente cercana a People sobre la maternidad y la familia de la influencer.

