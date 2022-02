Amor, historia y poder: la fascinante vida de la reina Victoria llega a la sobremesa de TVE

Tras la cancelación el pasado octubre de Dos Vidas, el proyecto en la que Gloria Camila Ortega debutó como actriz, Televisión Española ha encontrado la ficción perfecta para sustituirla: Victoria, la serie estrenada en 2016 en la cadena ITV que está escrita por Daisy Goodwin y que narra la historia de la reina que cambió el rumbo de Reino Unido en el siglo XIX. Protagonizada por Jenna Coleman y Tom Hughes, a partir del próximo miércoles los espectadores de la cadena pública se encontrarán con hechos históticos, dramas y el amor que vivió la monarca desde su ascenso al trono en 1838 hasta las innovadoras decisiones que llevaron al país a una época única: el esplendor del Imperio Británico. Durante tres temporadas TVE ofrecerá así en su sobremesa tramas que reflejan la vida de una figura clave de la historia universal que rediseñó el mapa del mundo y se atrevió a desafiar los convencionalismos de la época por su amor con el príncipe Alberto, al que tuvo que pedir que se casara con ella porque era la Jefa del Estado.

VER GALERÍA

Hablamos con Katya Martín, la actriz con raíces españolas que triunfa en Hollywood

Para quienes quieran engancharse a esta ficción, deben saber que Victoria comienza con la triste noticia de la muerte del rey Guillermo IV, que fallece sin descendencia dejando como herededera al trono a sobrina, Alexandrina Victoria. Protegida en Kensington por su madre y con la única compañía de su perro Dash, la joven con 18 años recién cumplidos se convierte en la reina Victoria mientras busca su independencia en el Palacio de Buckingham, donde decide trasladar la residencia real. Con las ideas muy claras y decidida a cambiar el mundo, muchos no la ven capacitada para reinar, pero gracias a su determinación conseguirá ser querida y ganárselos a todos.

Durante los episodios, ¡cuidado spoilers! (aunque la historia es la que es), Victoria tendrá que preparar todo para su boda con el príncipe Alberto, un evento que marcará un antes y un después en el mundo de la moda. Cuando las damas pregunten a la reina sobre cómo será su vestido, ella responderá que blanco, un color bastante inusual en su época. Y aunque todos se sorprenderán de la elección, lo que no saben es que la monarca lo pondrá de moda y su traje de novia será recordado a lo largo de los años. A pesar de que ella no fue la primera en llevarlo al altar, su elección marcó una tendencia que muchas imitarían hasta la actualidad, ya que es el color por excelencia para este tipo de ceremonias.

VER GALERÍA

Te contamos de qué trata 'La edad dorada', la nueva serie del creador de 'Downton Abbey'

Con Jenna Coleman (Capitán America, Antes de ti) en el papel de la reina Victoria y Tom Hughes (Infinitive, Proyecto Lázaro), que interpreta al príncipe Alberto, como protagonistas, completan el reparto de la serie Rufus Sewell (El ilusionista, Destino de caballero), Nigel Lindsay, David Oakes (Vikingos, Los Borgia), Catherine Flemming, Daniela Holtz y Alex Jennigs (The Queen, The lady in the van).

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.