Cayetano Martínez de Irujo denuncia ser víctima de una suplantación de identidad

Las últimas semanas no están siendo fáciles para Cayetano Martínez de Irujo, quien atraviesa una situación desagradable al serle suplantada la identidad en diferentes redes sociales. El conde de Salvatierra ha explicado que todo comenzó hace dos meses con una publicación en la que se anunciaba que había puesto en venta el Palacio de Arbaizenea, residencia ubicada en San Sebastián que heredó de su madre, la recordada duquesa de Alba. El aristócrata ha negado que quiera deshacerse de esta propiedad con tanto valor sentimental para iniciar con ese dinero un nuevo proyecto y ha explicado que ha puesto el asunto en manos de las autoridades ya que la persona que se hace pasar por él está intentando recaudar dinero.

El duque de Arjona ha explicado en Jaleos que está desesperado por la situación y que el jueves pidió a su abogado que acudiera al juzgado de guardia para denunciar los hechos después de haberlo hecho en las propias redes sociales y no obtener respuesta. Se muestra preocupado y cansado por no poder frenar en este tiempo a la persona que se esconde tras este delito, cuya identidad no conoce y tampoco sabe los motivos por los que alguien quiere hacerse pasar por él insinuando problemas de dinero. Además, ha hecho hincapié en que lo último que haría sería vender el palacio que poseé en el País Vasco. Se trata de una construcción con más de un siglo de historia que perteneció a su abuelo, el duque de Sotomayor, y que le trae muy buenos recuerdos. No en vano, era uno de los refugios estivales de su madre.

El Palacio de Arbaizenea, ubicado en una colina en pleno corazón de San Sebastián, con vistas privilegiadas a toda la bahía de la Concha y con una finca que mide 20.000 m2 , no es la residencia en la que vive el duque de Arjona, pero sí se trata de un enclave con mucha vida ya que acoge bodas y otras celebraciones. Es de hecho el lugar que Luis y Amina, los mellizos de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova, eligieron para celebrar su mayoría de edad. En aquella inolvidable fiesta que tuvo lugar en septiembre de 2019, los protagonistas contaron con la presencia de sus padres, de familiares como Cayetana Rivera, Bárbara Mirjan o Alfonso Díez, y también invitaron a amigos como Victoria de Marichalar, Ramón García y Patricia Cerezo.

El último susto de salud del duque de Arjona

El aristócrata ha pasado a formar parte de una larga lista de personas a las que le suplantan la identidad, como Carlos Felipe de Suecia, el Gran Duque de Luxemburgo, Rozalén, Álvaro Morte o Cristina Castaño. Al margen de este problema que espera solucionar pronto, Cayetano está muy recuperado del último susto de salud que tuvo el pasado mes de mayo. En primavera tuvo que someterse nuevamente a una operación quirúrgica a causa de una obstrucción intestinal. Este problema de salud obligó a Cayetano a poner en pausa proyectos tan emocionantes para él como la transformación de una de sus fincas andaluzas para el turismo de lujo y la creación de la fundación Cayetana de Alba para ayudar a los niños sevillanos en riesgo de exclusión social. Además, su hospitalización, en la que contó con el apoyo de Bárbara Mirjan y sus hermanos Eugenia y el duque de Alba, le impidió asistir a uno de los eventos más esperados de su familia: el enlace en el Palacio de Liria de los condes de Osorno.

