LO MÁS DESTACADO No dejes de leer las noticias más importantes de la semana Estas son las cinco noticias que no puedes perderte

Las rutinas de Isabel Preysler y sus tres hijos mayores se desarrollan a miles de kilómetros, pero la Navidad ha permitido que vuelvan a reunirse para disfrutar juntos de unos días inolvidables que el año pasado no pudieron tener debido a la pandemia. El punto de encuentro de la familia ha sido la casa de Chábeli Iglesias en Miami, donde han celebrado estas fiestas entre reencuentros, bromas y muestras de cariño que Tamara Falcó ha querido inmortalizar.

"Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado", ha escrito Ana Obregón a sus seguidores unos minutos después de que RTVE anunciara la noticia.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez se sinceraron sobre su reciente separación en el especial navideño de Su casa es la suya, de Telecinco. Recordaron su historia de amor y el momento exacto en el que decidieron poner punto y final a su relación. También confirmaron que no tienen intención de darse una segunda oportunidad, pero que desean que el vínculo tan bonito que han creado en estos años no desaparezca.

Laura M. Flores no puede ocultar la emoción que siente en estos momentos tras haber dado a luz hace apenas unas horas a su segundo hijo. El recién nacido, de nombre Benjamín, es fruto de la relación de la 'influencer' y el chef Benji Aparicio, con quien ya tiene un hijo, Matías de 3 años.

El lunes fue un día de enorme tristeza y de despedida para todos los que admiraban y querían a Carlos Marín, el cantante y componente de Il Divo fallecido hace apenas una semana a los 53 años de edad a causa del covid. Los restos mortales del artista, que perdía la vida en un hospital de Manchester (Inglaterra), llegaron a nuestro país para ser velados en el Tanatorio del Parque de San Isidro en Madrid.

