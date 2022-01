Familiares, amigos y su ex, Geraldine Larrosa, dan el último adiós a Carlos Marín destacando su generosidad La exmujer del cantante ha sido la primera en llegar a la capilla ardiente que se ha instalado en Madrid

Día de enorme tristeza y de despedida para todos los que admiraban y querían a Carlos Marín, el cantante y componente de Il Divo fallecido hace apenas una semana a los 53 años de edad a causa del covid. Los restos mortales del artista, que perdía la vida en un hospital de Manchester (Inglaterra), llegaron a nuestro país para ser velados en el Tanatorio del Parque de San Isidro en Madrid. Hasta allí han comenzado a acercarse este lunes sus familiares, amigos, allegados y fans para darle el último adiós y rendirle homenaje como merece. Su exmujer Geraldine Larrosa ha sido la primera en llegar a las instalaciones acompañada, y lo ha hecho con semblante serio, vestida de riguroso luto con gafas oscuras y mascarilla. A lo largo del día se han producido las visitas a la capilla ardiente, entre otros, las del actor Roberto Álvarez (Ana y los siete, Servir y Proteger), la actriz Mar Regueras (Herederos, El comisario), el bailarín y coreógrafo Víctor Ullate o la cantante Diana Navarro.

Geraldine, conocida en el mundo artístico como Innocence, se ha mostrado muy afectada desde que se conociera la trágica noticia. Sin poder contener las lágrimas, este lunes reconocía que "estamos destrozados", máxime cuando "teníamos esperanzas de que saliera adelante porque los pronósticos del principio eran buenos". Desgraciadamente, "todo se complicó después" y terminó de la peor manera posible, ha relatado. Recordaba que Carlos Marín "era muy grande y un dios en la música, pero sobre todo buena persona, creativo, bondadoso, sonriente... Todavía no me creo que se haya ido", decía compungida con la voz entrecortada en declaraciones a Ya es mediodía. A pesar de que llevaban separados más de doce años, ambos mantenían una excelente relación tanto a nivel personal como profesional, ya que él era el productor de los discos de ella. La cantante francoespañola subrayaba también que Carlos era "el amor" de su vida y el ser "más generoso del mundo", escribía días atrás junto a una foto de la boda de ensueño que celebró la por entonces pareja en julio de 2006 en Disneyland. "Sé que el universo nos juntará y casará millones de veces, de eso no tengo duda. ¡Te quiero con toda mi alma!", exclamaba.

Roberto Álvarez, por su parte, acudía a la capilla ardiente de Carlos Marín sin haber podido aún asimilar la noticia y todavía habla en presente sobre el artista. "Somos muy amigos, cuando llegué aquí de Oviedo fue el primer amigo que tuve, eran vecinos nuestros, Geraldine y él, seguí toda su carrera", ha explicado el actor a su salida del tanatorio de San Isidro. También ha querido enfatizar que era "una persona maravillosa, muy buena, todo lo que ganó se lo dejó a sus amigos y familiares, una persona muy generosa y un gran cantante". El intérprete de Manolito Gafotas, visiblemente triste, ha asegurado que, aunque el cantante de Regresa a mí "pudo ser uno de los mejores barítonos del mundo", era "una persona muy sencilla". Carlos se hacía querer y "colaboró mucho en el ambiente que había en Il Divo" fue "el pegamento entre ellos", ha añadido. Además, ha destacado que "se divirtió mucho, se lo pasó bomba" algo que considera muy importante ya que "el tiempo que estés aquí hay que pasárselo bien".

La actriz Mar Regueras, gran amiga de Geraldine a través de quien conoció a Carlos, ha querido acercarse también a darle su último adiós al artista. La intérprete ha afirmado que "Geraldine era su alma gemela y siempre me habló maravillas de Carlos, sobre su generosidad, su manera de ser, su entusiasmo que tenía por vivir la vida". Ha explicado además que tuvo la suerte de hacerle una entrevista y que "a pesar de haber pasado el Covid en los inicios de 2020" y el cantante "no se sentía inmune a todo" pero trataba ver las cosas con "positividad ya que tal vez después de pasarlo estuviera inmunizado".

La presentadora ha explicado cómo se sentía la exmujer del cantante de Il Divo ante esta dura pérdida. "Mal, porque era el amor de su vida". Ha relatado también que siempre estuvieron juntos, ya que se "conocieron desde muy pequeñitos" y se prometieron que "si uno triunfaba, ayudaría al otro. Y eso ha sucedido. Carlos siempre estuvo a su lado", ha declarado entre lágrimas. También ha destacado el amor que siempre se han tenido y cómo cuando Carlos estaba en Madrid la pareja siempre estaba junta". Ha querido, del mismo modo, dar las gracias a los medios porque "no sabemos valorar a nuestros artistas" y el tristemente fallecido era "de talla internacional, reconocido en todo el mundo".

El bailarín y coreógrafo Víctor Ullate ha llegado visiblemente afectado porque era "mi amigo, mi hermano, es muy triste la verdad, pero la vida es así que se le va hacer". Ha querido destacar la "unión increíble" que había entre Carlos y Geraldine. Ha recalcado que "era un artista inigualable, una voz increíble, ha sido una gran pérdida, se nos lo ha llevado el Covid, es una pena". Del mismo modo, ha recordado que este verano estuvieron juntos y lo bien que lo pasaron ya que el artista "era tan divertido" y ha afirmado con tristeza "lo vamos a echar mucho de menos" porque era un "tío con una generosidad y un corazón de oro".

Diana Navarro es otra de las amigas de Carlos que ha querido acercarse hasta el tanatorio de San Isidro de Madrid para darle su último adiós al artista y apoyar a la familia. La cantante ha llegado triste y visiblemente afectada ya que se ha ido "una de las mejores voces de este país". Además de amistad, también trabajó con el componente de Il divo en Coral y espuma, y ha definido a Carlos como una persona "muy carismática" con una "belleza y una voz impresionante"

Por su parte, el abogado de la familia del fallecido explicaba este lunes que la madre de Carlos Marín estaba absolutamente rota y "hubiera dado sus pulmones" para que el cantante pudiera vivir, después de afrontar "algo tan contra natura" como es el hecho de perder a un hijo, expresaba Alberto Martín. Nadie da crédito a lo ocurrido y "la verdad es que no nos entra en la cabeza... nunca pensábamos que se iba a producir este desenlace", confesaba el mismo letrado la semana pasada. Explicó también que "Rosi, la hermana de Carlos, ha llevado a cabo toda la gestión en el consulado" para la repatriación del cuerpo, que ya está en España para que todos puedan despedirse de él. Precisamente, esta desvelaba que los restos de su hermano llegarían "en un féretro sellado por tratarse de coronavirus, por lo que no se podrá abrir para el velatorio... pero que todo el mundo sepa que estará vestido con su traje favorito de Armani, que usaba para las actuaciones, para que pueda ir al cielo presentable e ir a cantar ahora con los ángeles", expresaba.

