El abogado de Carlos Marín (Il Divo) confirma los motivos de su muerte: 'La familia está destrozada'

La inesperada muerte el pasado domingo del cantante Carlos Marín, uno de los cuatro componentes del grupo Il Divo, ha provocado gran conmoción en el mundo de la música, entre sus compañeros de profesión y sus miles de seguidores, pero sobre todo ha generado gran dolor entre sus seres queridos. "La familia está destrozada, como os podéis imaginar", ha contado hoy Alberto Martín, abogado del fallecido, confirmando que la triste pérdida era a causa del coronavirus. "Todavía no nos lo creemos. Ha sido casi de un día para otro y esto es como un mal sueño... muy mal, como o una pesadilla", expresaba. "Su madre, su hermana, los allegados..." no dan crédito a lo ocurrido, decía el letrado, tras perder a un hombre de 54 años "con tanta vitalidad y tanta fuerza", subrayaba. "La verdad es que no nos entra en la cabeza", ha reiterado durante su intervención en el programa Ya es mediodía.

Carlos Marín, el niño prodigio que vendió más de 30 millones de discos y cantó ante los grandes líderes mundiales

VER GALERÍA

Sobre cómo ocurrieron los hechos, relata Alberto Martín que el artista "aguantó mucho antes de ir al hospital, y creo que esto tampoco ha sido bueno", considera. "Era una persona muy trabajadora, luchadora, deportista... y quizá debió acudir un poco antes" al centro médico para que le atendieran, manifiesta. Explica que su representado ingresó en Manchester el día 7 y a partir de ahí "empezó a empeorar, hasta que tuvieron que entubarle y ponerle en coma inducido, precisamente para darle el tratamiento y poder recuperarle", detalla, "aunque no ha sido posible", añade. "Era una persona muy centrada y razonable y ya estaba vacunado, pero esto no te no inmuniza al cien por cien y a él (el covid) le ha atacado muy fuerte", narraba. "A primeros de mes es cuando empezó a tener los síntomas y a encontrarse mal", y luego cuando fue hospitalizado "no estaba bien pero tampoco en una situación límite", aclara.

El último testimonio de la exmujer de Carlos Marín de Il Divo antes de que falleciese

VER GALERÍA

"Lo que pasa es que ha evolucionado negativamente porque los pulmones habían sido muy afectados" y esto influye lógicamente en "la respiración, el oxígeno... Es todo una cadena", apostillaba. A la pregunta de cuándo pudo contraer el virus, el abogado dice que "realmente no sabemos dónde se pudo contagiar, probablemente cuando estuvieron en el concierto de Maspalomas en Canarias", cree. Sea como fuere, "las precauciones que tomaban (el cuarteto musical) eran máximas e incluso volaron en un avión privado a Reino Unido", ya que "ahora tenían una gira por todo el sur de Inglaterra, en Yorkshire, Londres... se cuidaban mucho y le daban mucha importancia a su profesión, a sus fans... pero claro, todo no se puede controlar", lamenta Alberto Martín. En cuanto a si tienen queja del trato médico recibido en Manchester, el letrado declara que "no lo sabemos. En principio, no" pero "hay que analizarlo cuando tengamos toda la documentación, porque nos parece que hubo tiempo como para que se le controlara, se le recuperara y se le salvara la vida, que era lo más importante", ha expresado.

Barbra Streisand, entre los muchos artistas internacionales desolados tras la muerte de Carlos Marín

VER GALERÍA

"La verdad es que no pensábamos que se iba a producir este desenlace", insistía Alberto Martín. "Recuerdo que hablaba con su madre, la pobre, destrozada, el mismo domingo (que falleció su hijo), y estaba convencida de que si hubiera sido en España, le hubieran sacado adelante", ha transmitido el abogado. "Ella pensaba que aquí hay más medios, mejores profesionales... No sé si lo decía fruto de la desesperación, y tampoco sabemos si ha sido por la atención o por la evolución natural, pero allí no han conseguido salvar" al barítono de Il Divo, ha dicho. Por último, sobre si hay una fecha concreta para la repatriación, el abogado transmite que "Rosi, la hermana de Carlos que estuvo allí desde el primer momento, ha llevado a cabo toda la gestión en el consulado y esperamos que antes del fin de semana", o a más tardar "el miércoles que viene", el cuerpo del cantante "esté en nuestro país" para que tanto los familiares como sus amigos puedan darle el último adiós.

Las últimas imágenes de Carlos Marín, de Il Divo: arropado por su exmujer e ilusionado por sus proyectos

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.