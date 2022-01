Carlos Marín, el niño prodigio que vendió más de 30 millones de discos y cantó ante los grandes líderes mundiales

La muerte de Carlos Marín, componente de Il Divo, a los 53 años tras varios días ingresado en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro médico Manchester Royal, en Inglaterra -estaba entubado y en coma inducido a causa del coronavirus- ha causado una enorme conmoción en el mundo de la música. El artista era una de las voces líricas más reconocidas a nivel internacional pues, junto a sus compañeros, popularizó el estilo operístico versionando los temas pop más actuales. El talento de Carlos, nacido en Rüsselsheim (Alemania) en 1968, fue muy precoz pues a los ocho años lanzó su primer álbum en el país germano producido por Pierre Kartner – conocido por su seudónimo Padre Abraham, es un reconocido productor musical holandés conocido por su éxito La Canción de los Pitufos-. El disco, titulado El pequeño Caruso, incluía canciones como O Sole Mio o Granada. A los diez años lanzó su segundo trabajo titulado Mijn Lieve Mama (Mi querida mamá) en holandés.

El último testimonio de la exmujer de Carlos Marín de Il Divo antes de que falleciese

VER GALERÍA

A los 12 años se trasladó a España, donde cursó estudios de canto en el conservatorio superior de Madrid y también con figuras tan importantes del bel canto como Alfredo Kraus, Montserrat Caballé y Jaume Aragall. Participó en diversos programas de televisión y también en óperas (La Traviata, El barbero de Sevilla y La Bohème, por ejemplo), zarzuelas y obras de teatro musical, como Los Miserables, de Víctor Hugo, El diluvio que viene y La bella y la bestia, entre otros. En 2003, Simon Cowell se cruzó en su camino. Quería el productor formar un grupo al estilo de los tres tenores (José Carreras, Pavarotti y Plácido Domingo) y, tras varios meses de búsqueda, unió la voz de barítono de Carlos a la de sus tres compañeros: el suizo Urs Bühler (tenor), el francés Sebastien Izambard (tenor) y el estadounidense David Miller (tenor). Nacía así Il Divo, un auténtico fenómeno musical que ha subido a los escenarios más importantes del mundo y ha vendido más de 30 millones de discos en toda su carrera.

VER GALERÍA

Compaginó Il Divo con su carrera en solitario

En 2004 publicaron su primer disco homónimo, Il Divo, al que siguieron Ancora (2005), The Christmas Album (2005), Siempre (2006), The Promise (2008), Wicked Game (2011), A Musical Affair (2013), Amor y pasión (2015), Timeless (2018) y For once in my life (2021). En 2005 lanzaron un recopilatorio navideño, The classic Christmas álbum, y en 2012 otro que recogía sus grandes éxitos The Greatest Hits. Han publicado además dos álbumes más en directo: An Evening With Il Divo: Live In Barcelona (2009) y Live in Japan (2014). En estos trabajos han incluido hits como Regresa a Mí (Unbreak My Heart), The Time Of Our Lives (canción oficial de la FIFA World Cup en 2006), I Believe In You (Je crois en toi) y Hola (Hello), de Adele, con los que han alcanzado más de 50 No.1, 160 discos de oro y platino en más de 33 países, y giras mundiales con todas las entradas vendidas en los escenarios más importantes de todo el planeta. El conjunto ha actuado ante personalidades de todo el mundo como los expresidentes de Estados Unidos, George Bush, Bill Clinton y Barack Obama, o la reina Isabel II de Inglaterra. Cantaron con Celine Dion y con Barbra Streisand en el Madison Square Garden de Nueva York, cita en la que, entre los miles de personas se sentaban, Robert DeNiro, Al Pacino, Tom Hanks o Hilary Clinton.

VER GALERÍA

Compaginó el artista su carrera en Il Divo con sus trabajos en solitario. En 2011, realizó por ejemplo una serie de conciertos por España junto a su exmujer Geraldine Larrosa, conocida artísticamente como Innocence, con quien mantenía una excelente y cercana relación. Volvieron a colaborar en 2016 en otros conciertos que se grabaron en DVD. Además de intérprete, Carlos Marín colaboró en la producción de musicales como La magia de Broadway y Peter Pan y también producía los discos de Geraldine. Puso la voz a personajes de animación en títulos como The Nightmare Before Christmas (Pesadilla antes de Navidad) de Tim Burton o la versión española de La Cenicienta de Disney, en el 2000, donde fue el príncipe.

La voz de Carlos logró emocionar a muchas personalidades, a compañeros y a todo aquel que alguna vez escuchó una de las canciones de Il Divo, sin poder evitar conmoverse. Su personalidad y simpatía, esas bromas y tantas anécdotas vividas que ahora rescatan quienes las compartieron con él dibujan el retrato más tierno del artista, al que con dolor le despiden desde todos los rincones del mundo.

Las últimas imágenes de Carlos Marín, de Il Divo: arropado por su exmujer e ilusionado por sus proyectos

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.