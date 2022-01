Barbra Streisand, entre los muchos artistas internacionales conmocionados tras la muerte de Carlos Marín

El mundo de la música vuelve a estar de luto tras el fallecimiento de Carlos Marín, componente del grupo lírico Il Divo, a los 53 años de edad. El artista llevaba varios días ingresado en Inglaterra, entubado y en coma inducido a causa del coronavirus, tal y como confirmó su representante al programa Corazón de TVE. El mundo de la música nacional e internacional se ha manifestado conmocionado, multiplicándose los mensajes de dolor entre quienes le conocían y amaban su talento. El éxito global del conjunto les había llevado a cantar a numerosos países del mundo, donde ahora se lamenta su muerte. Il Divo logró acercar la música lírica a millones de personas, versionando diversos éxitos musicales con su nuevo y personal sonido. Sus compañeros del conjunto lírico, que estaban con él de gira cuando comenzó a encontrarse mal, manifestaron su pesar con unas sentidas palabras. “No habrá otra voz como la de Carlos. Durante 17 años los cuatro nos hemos embarcado en este increíble viaje de Il Divo y te echaremos de menos”. Simon Cowell, que fue el creador del fenómeno, como de tantas otras bandas que han alcanzado la cima del éxito, se ha confesado desolado. “Encuentro muy difícil poner en palabras cómo me siento ahora mismo. Estoy destrozado porque Carlos Marín ha muerto. Él amaba la vida. Le encantaba actuar y siempre apreció mucho a los fans que apoyaron el conjunto. Descansa en paz, Carlos. Te echaré de menos”.

VER GALERÍA

Uno de los jueces del programa de la BBC Strictly Come Dancing, Bruno Tonioli, escribió: “Destrozado porque Carlos murió. Lo pasamos genial organizando la primera actuación de Il Divo hace 17 años, era una gran voz y un gran hombre, un auténtico espíritu apasionado con mucho sentido del humor. Te echaremos de menos”. La banda Collabro también envió sus condolencias. “Sentimos mucho saber que ha fallecido Carlos Marín. Su voz y presencia en el escenario era espectacular, igual de brillante en el escenario que fuera de él. Mandamos todo el cariño a sus compañeros durante este complicado momento”. La presentadora de televisión Lorraine Kelly recordó las veces que lo había entrevistado y destacó que tenía mucha clase. Barbra Streisand rescató una imagen junto a Carlos y aseguró que era muy joven para marcharse. Diana Navarro se confesó igualmente sin palabras. “Mi más sincero pésame a su familia y amigos. Sin duda hemos perdido una de las mejores voces y una gran persona” escribió. Carlos Baute: "Qué persona tan entrañable, talento indiscutible, simpático, afectuoso, buena gente, y cercano. Ha sido un HONOR y un placer trabajar contigo y conocerte. ¡Se nos fue un GRANDE! Mis condolencias a su familia, amigos y seguidores".

VER GALERÍA

Conmoción internacional

La relación de Carlos con nombres reconocidos de la música era cercana y de amistad, tal y como recuerda, por ejemplo, Pitingo, que rescata una de sus últimas conversaciones. “Hace unos meses me llamó para saber cómo estaba yo cuando estuve ingresado en el hospital y ahora él no está. Dios mío, aún no me lo creo, me duele el alma, era una maravillosa persona, un compañero único y un artista genial”. También David Bustamante compartió con él algún momento fuera de escena. “Menudo año… Descansa en paz, compañero y amigo. Me quedo con tu legado y la última charla tomando algo frente a la piscina” señaló, añadiendo “muy triste” a este mensaje de dolor. La cantante Soraya rescata algunas anécdotas de su amistad con el cantante. "Los que tuvimos la suerte de tener tu amistad pudimos conocerte mucho más allá de tu incomparable voz. Recuerdo la primera vez que te vi en mi programa de OT. Viniste con el Divo a presentar Regresa a mí. ¡Eras el mejor! La gravedad de tu tono de voz redondeaba el grupo. ¡Qué elegancia y que calidez! Con el tiempo nos hemos hecho grandes amigos y vecinos. Cuántos planes tenías a la vuelta de la esquina. Cada fin de semana disfrutábamos de tus bromas, de tu alegría . Qué ratitos tan buenos hemos pasado Geraldine, Miguel Ángel, Scarlett ,Manuela y yo. Cómo nos has hecho reír. En casa quedará tu butaca, donde siempre será tu rincón, y te recordaremos cada día, en cada celebración, en la casita de campo donde a ti te gustaba descansar cuando volvías de gira junto a Geraldine y Scarlett. "Que pacha” como siempre nos recibías con tu eterna sonrisa. Esto no nos lo esperábamos, Carlitos. Dejas un vacío inmenso del que aún no somos conscientes. Te vamos a querer siempre. No podemos decirte adiós. Te vamos a llevar en nuestros corazones para siempre. Allá donde vayas cántales a los ángeles como tú lo haces... harás el cielo aún más Celestial".

VER GALERÍA

El bailarín Víctor Ullate se mostró incrédulo por esta repentina noticia: “Siempre me acordaré de ti, de tu risa, de esas noches locas que pasamos juntos, de esas vivencias en el escenario y en camerinos, de tu sentido del humor y sobre todo de tu gran talento. No me esperaba este trago amargo. Allá donde estés seguirán disfrutando de ti como yo lo hice contigo. Te voy a echar tanto de menos. Ojalá este país se acuerde de ti y te hagan un merecido homenaje. Te quiero”. Santiago Segura destaca que era una persona excelente. “Terrible y devastadora noticia, el fallecimiento de Carlos Marín, una voz privilegiada y un tipo excelente, cordial, amable, desbordante de entusiasmo y simpatía y muy buena gente. Amante de los musicales e integrante de Il Divo. Mis condolencias a su familia y amigos…”. “Te quiero, hermano. Donde estés estarás cantando y haciendo reír como solo tú sabías” dijo Beatriz Luengo.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.