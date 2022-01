Simon Cowell, el célebre juez televisivo y creador de Il Divo, 'devastado' por la pérdida de Carlos Marín

Simon Cowell es muy popular a nivel internacional por su condición de implacable jurado en concursos de talento de gran éxito en la pequeña pantalla. Sin embargo, no todos saben que también es el creador y descubridor de grandes bandas y artistas del panorama musical como One Direction o Westlife. Otra de esas formaciones que salió de su cabeza a principios del 2000 fue Il Divo, el cuarteto lírico de fama mundial que desde anoche despedía con enorme tristeza a uno de sus integrantes, el cantante Carlos Marín. Como es lógico, la noticia también ha supuesto un duro golpe para el productor británico, que ha dedicado una conmovedor mensaje de pésame dirigido al que era uno de sus hijos artísticos. "Me resulta muy difícil expresar con palabras cómo me siento en este momento", comienza diciendo. "Estoy devastado", confiesa tras el fallecimiento del barítono español.

Ensalza Cowell la figura del cantante y destaca de él que "amaba la vida, le encantaba actuar y siempre tuvo mucho aprecio por los fans que apoyaron al grupo desde el primer día". Por último, le ha dedicado un emotivo "descansa en paz, Carlos. Te echaré de menos", concluye. Remontándonos a los orígenes de Il Divo, al parecer la idea de su nacimiento surgió tras el fenómeno que supuso la legendaria unión de Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras, conocidos como Los Tres Tenores. Maravillado con ellos, el objetivo del juez de programas como Got Talent, X Factor y American Idol era conformar una versión algo más pop y jovial del célebre trío operístico. Por ello, hizo castings durante nada menos que dos años para encontrar a las voces idóneas hasta que lo consiguió. A partir de ahí, cual padrino de lujo, les acompañaba en sus ruedas de prensa, posaba con ellos, les presentaba ante los medios... y el cuarteto echó a volar, para desarrollar una prolífica carrera que siempre les trajo grandes alegrías.

Hoy, Simon Cowell siente como un "padre" la pérdida de Carlos Marín, y así lo ha expresado con el corazón en la mano ante todos sus seguidores. Las reacciones de grandes nombres de la música y el espectáculo siguen sucediéndose tras conocer la noticia que fue comunicada anoche, como es el caso de la icónica Barbra Streisand, que ha rescatado una imagen junto al artista y lamentaba que era muy joven para marcharse. Para Diana Navarro, "hemos perdido una de las mejores voces y una gran persona”, ha escrito. Carlos Baute, por su parte, destacaba lo siguiente: "Qué persona tan entrañable, talento indiscutible, simpático, afectuoso, buena gente, y cercano. Ha sido un honor y un placer trabajar contigo y conocerte. ¡Se nos fue un Grande! Mis condolencias a su familia, amigos y seguidores", escribe el cantante venezolano.

