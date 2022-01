Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard, los otros miembros de Il Divo que lloran la muerte de Carlos Marín

La muerte del cantante Carlos Marín, uno de los componentes de Il Divo, ha provocado una gran conmoción entre sus compañeros, Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard. "No habrá otra voz como la suya. Durante 17 años los cuatro nos hemos embarcado en este increíble viaje de Il Divo y te echaremos de menos", han declarado tras la muerte del barítono, de 53 años, a causa del coronavirus. El cuarteto estaba de gira por Reino Unido cuando Carlos Marín comenzó a encontrarse mal. Fue el 7 de diciembre cuando el cantante lírico, nacido en Alemania aunque de padres españoles, dio positivo en Covid y tuvo que ser ingresado en un hospital de Manchester. Su estado se fue agravando con el paso de los días y anoche se produjo el fatal desenlace.

Urs Bühler

Cantante y compositor suizo. Nació el 19 de julio de 1971 en Willisau (Lucerna) y, aunque inició su trayectoria musical siendo un ídolo de rock, desde 2003 se ha convertido en uno de los ídolos de la ópera. Según ha contado en más de una ocasión, cuando Simon Cowell pensó en él para formar Il Divo no las tenía todas consigo. "No me importa probar, pero creo que no vamos a llegar a ninguna parte", le dijo al creador del grupo. Ahora, 18 años después, Il Divo puede presumir de ser una de las bandas musicales más importantes de todos los tiempos. Ha sido pionero en el género pop operístico de crossover clásico y es considerado uno de los grandes fenómenos musicales, con más de 30 millones de álbumes vendidos.

En el terreno sentimental, Urs Bühler comparte su vida con la bailarina madrileña Leticia Martín Crespo. La pareja se comprometió en julio de 2016 y la espectacular pedida de mano tuvo lugar en Venecia. La boda se celebró en Ibiza dos meses después, en septiembre. Leticia también ha lamentado la muerte de Carlos Marín, compartiendo está imagen, en la que asegura que su "corazón está roto".

David Miller

Es un tenor lírico estadounidense. Nació el 14 de abril de 1973 en San Diego, California. Su trayectoria profesional está marcada por la ópera y no se lo pensó dos veces a la hora de aceptar la propuesta de Simon Cowell para unirse a Il Divo. Pese a ello, siempre ha intentado compaginar los compromisos del grupo con la ópera. En el terreno personal, está casado desde 2009 con la cantante y actriz teatral Sarah Joy Kabanuck. La pareja se dio el 'sí, quiero' en Nueva York, en una casa decorada bajo la inspiración de la ópera La Boheme, obra que los unió en 2003. Uno de los momentos más emotivos y románticos de la boda fue cuando Sarah llegó a la celebración acompañada por los acordes de una sinfonía que David había escrito para la ocasión y que fue interpretada por un trío de cuerda y un harpa.

Sébastien Izambard

Nació el 7 de marzo de 1973 en París, Francia. Además de cantante es músico (toca la guitarra y el piano), compositor y productor. El artista estuvo casado durante más de una década (2008-2019) con la australiana Reneé Murphy, con quien tuvo a sus mellizos, Rose y Luca. En la actualidad, Sébastien Izambard mantiene una relación con Courtney Seashols. En una entrevista concedida a ¡HOLA!, el miembro de Il Divo aseguró que lo más complicado de su profesión era "no ver más a mi familia y a mis amigos en Francia" aunque también reconocía que un día perfecto para él es "estar en el escenario y cantar".

En una entrevista concedida a ¡HOLA! en 2007, Carlos Marín hablaba sobre el fenómeno mundial de Il Divo y aseguraba que no cambiaría su profesión por nada del mundo. "Si no tuviera voz, quizá trabajaría dando clases de música", dijo. Y reveló cuál era la canción de su repertorio que más le emocionaba. "Cada tema tiene su propia vida, pero un tema que me emociona es A mi manera, ya que soy un admirador de Frank Sinatra y Tom Jones".

