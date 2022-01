De las bromas de Julio José a Tamara Falcó ejerciendo de reportera: las Navidades de Isabel Preysler en Miami

Las rutinas de Isabel Preysler y sus tres hijos mayores se desarrollan a miles de kilómetros, pero la Navidad ha permitido que vuelvan a reunirse para disfrutar juntos de unos días inolvidables que el año pasado no pudieron tener debido a la pandemia. El punto de encuentro de la familia ha sido la casa de Chábeli Iglesias en Miami, donde han celebrado estas fiestas entre reencuentros, bromas y muestras de cariño que Tamara Falcó ha querido inmortalizar. La marquesa de Griñón ha ejercido de improvisada reportera y ha grabado uno de los momentos más divertidos de la velada: la llegada de Julio Iglesias Jr. a la residencia de su hermana mayor y el divertido recibimiento del resto de sus seres queridos. "Feliz Navidad desde Miami. Este año tengo la suerte de poder pasarla junto a mi familia materna al completo. Os deseo unas fiestas llenas de salud, ilusión y felicidad". Un mensaje que Tamara ha compartido junto a una foto en la que aparece con su madre.

El cantante, para el que son las primeras fiestas tras su separación de Charisse Verhaert, ha accedido a la residencia haciendo gala de su energía y su sentido del humor. La persona encargada de recibirle ha sido su sobrina Sofía, que le ha agarrado del brazo y ha respondido enérgica "yes, yes, yes" cuando su tío ha preguntado en inglés "¿todo el mundo está libre de Covid?". Unos pasos después se ha fundido en un cariñoso abrazo con Fernando Verdasco, que hasta el momento estaba compartiendo una distendida charla con Ana Boyer y su primo Álvaro Castillejo, quien ha tenido que posponer su boda por la crisis sanitaria.

Mientras se han producido estos saludos, y con villancicos sonando de fondo, Isabel Preysler ha accedido al hall para disfrutar de estos instantes únicos rodeada de las personas a las que más quiere. Para ella la familia es su gran regalo y considera que sus siete nietos son la mejor sorpresa que le tenía preparada la vida. "No te puedes imaginar el gran amor que se siente por los nietos hasta que los tienes. Estoy feliz con todos ellos", decía en las páginas de nuestra revista el pasado mes de febrero con motivo de su 70 cumpleaños.

En el salón hemos visto sentado a Mario Vargas Llosa, posiblemente junto a otros miembros de la familia, con la que mantiene una excelente relación. Mientras, el pequeño Miguel parecía ajeno a la llegada de sus tíos y primos ya que estaba muy concentrado pintando en el suelo sobre una pizarra. Ha comenzado de esta manera una noche de tradiciones en la que también han recibido la visita de un buen amigo procedente del Polo Norte: Papá Noel. Bajo un impresionante árbol con adornos hechos por los hijos de Chábeli y comprados como recuerdo en viajes, diferentes paquetes con regalos para Isabel Preysler y todos sus seres queridos.

Para la primogénita de Julio Iglesias e Isabel Preysler, poder ejercer de anfitriona es emocionante. Tal y como ella misma explicaba hace justo un año en la revista ¡HOLA!, la Navidad es un momento mágico. "Siempre la he celebrado porque es una de las fiestas que más me gusta, en especial, reunirme con la familia y ver a mis hijos disfrutar. Estos días me provocan un sentimiento de paz y alegría", decía. Aunque en esta ocasión viven las fiestas con cierta nostalgia ya que son las primeras que pasan sin su abuela, Beatriz Arrastia, su recuerdo está muy presente y la alegría de los más pequeños de la casa inunda cada rincón. De hecho, otro de los motivos que tienen para brindar es el reciente cumpleaños del pequeño Mateo Verdasco, que acaba de cumplir su primer año.

