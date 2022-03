Exclusiva en ¡HOLA!: Chábeli, fin de año en familia en su casa de Miami

A Chábeli Iglesias no le gusta estar en los medios, pues prefiere la vida más hacia el interior, hacia su familia. Lleva veinte años casada con Christian Altaba y su hijo mayor, Alejandro, tiene 18 años y va a comenzar a estudiar en la Universidad. En las páginas de la revista ¡HOLA! de esta semana, que está a la venta ya en tu quiosco habitual, Chábeli nos habla en exclusiva de su vida y su futuro en un año de cambios. La hija de Isabel Preysler celebra el fin de año en familia en su casa de Miami. “El día 25 lo pasamos en casa de mi padre, aquí, en Miami” comenta. En esta ocasión no ha estado en Nochebuena, como acostumbra, con su madre, que no ha podido viajar debido a la situación sanitaria.

Chábeli Iglesias diseña una personal línea de textiles para decorar la casa

El cambio de rumbo profesional de Chábeli Iglesias: 'Es un sueño hecho realidad'

VER GALERÍA

SI QUIERES LEER EL REPORTAJE COMPLETO, CONSIGUE LA REVISTA A PARTIR DEL MIÉRCOLES EN EL QUIOSCO O COMPRA AQUÍ, DISPONIBLE TAMBIÉN A PARTIR DEL MIÉRCOLES

Tiene por delante un año cargado de cambios: debuta como empresaria, en colaboración con la firma de artículos de textil hogar Carmen Borja, y su hijo, Alejandro, se marcha a la Universidad, para estudiar Leyes, siguiendo los pasos de su abuelo Julio Iglesias. “La verdad es que tengo sentimientos enfrentados. Por una parte, feliz porque mi hijo se va a la Universidad a estudiar Leyes, que es lo que le gusta, y por otra, triste porque se va de casa y no lo voy a tener todos los días conmigo”. Las palabras de Chábeli Iglesias las podrás leer en exclusiva en las páginas de la revista ¡HOLA! de esta semana, a la venta ya en tu quiosco habitual como cada miércoles.

Esta semana en ¡HOLA!

En el número de la revista de esta semana el baby boom de la Navidad, con las recientes maternidades de Ana Boyer, María Pombo y Blanca Cuesta; y Nicole Kimpel nos abre las puertas del fabuloso ático de Antonio Banderas en Málaga. La información más completa sobre la crónica social, las últimas tendencias de moda, trucos de belleza y recomendaciones de salud las encontrarás en las páginas de la revista ¡HOLA! de esta semana, a la venta ya en tu quiosco habitual como cada miércoles.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.