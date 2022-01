De la alegría de Edurne con Yanay a la locura de los 'Baldwinitos': las felicitaciones navideñas más simpáticas

Loading the player...

¿Te gustaría ver cómo le queda el típico jersey navideño a Rafa Medina y Naty Abascal, o a toda la familia de Dulceida? ¿Por qué no han posado los hijos de Messi y Antonela con ellos para la felicitación navideña? Para resolver estas y otras muchas cuestiones, no te pierdas este vídeo donde se recogen las felicitaciones más divertidas de las celebrities, también las más elegantes o las más alocadas. ¿Quieres ver a los seis hijos de Álec e Hilaria Baldwin desatando la locura mientras abren los regalos de Papá Noel? ¿Te gustaría sorprendente con la celebración de la familia numerosa de Verdeliss? Paula Echevarría, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Edurne, Shakira, Shaila Dúrcal... todos ellos nos han felicitado las fiestas de la manera más original posible, ¿cuál es tu favorita? Dale al play y no te pierdas el vídeo donde podrás ver a Miguel Ángel Muñoz y a la 'Tata' bailando por sevillanas.

