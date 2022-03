Tamara Falcó cuenta cuál es la mayor pena que tendrá el día de su boda

Tamara Falcó, que cumplió 40 años el pasado 20 de noviembre en un momento inmejorable tanto en su vida laboral como personal, ha contado cuál será el mayor disgusto que tendrá el día de su boda. "A mí me produce un poco de tristeza saber que si me caso no vaya a estar ahí mi padre para llevarme al altar. Eso sí que me da mucha pena", ha confesado la hija de Carlos Falcó que ha estado junto a su madre, Isabel Preysler, en Lazos de sangre, programa dedicado al que fuera marqués de Griñón. Además, la que fuera ganadora de MasterChef Celebrity 4, que obtuvo el título de Le Cordon Bleu el pasado verano, ha expresado también que si tiene hijos en el futuro le gustaría mostrarles quién era su abuelo. "Me encantaría hablarles sobre lo señorazo que era y enseñarles ese amor por el campo que me transmitió a mí", ha continuando.

La también colaboradora de El Hormiguero ha explicado que uno de sus futuros hijos heredaría el título que poseía su padre y que ostenta ella. "Lo heredaría de su abuelo y me encantaría ver esos mismo valores reflejados en él", ha contado Tamara con dulzura. Pero además, la marquesa de Griñón ha comentado cómo se enteró de que ella había sido la elegida para heredar el título y solo ha tenido palabras de agradecimiento para Carlos Falcó. "Fue un regalazo, él sabía que a mí me hacía mucha ilusión", ha relatado, añandiendo que todavía no se lo puede creer y que incluso le costó entenderlo en la lectura del testamento. "Pensaba que no había escuchado bien", ha dicho muy sorprendida.

Aunque Tamara tiene claro que se parece 50% a su madre y 50% a su padre, Isabel Preysler siempre ha pensado que su hija tenía más rasgos de Carlos que de ella. "Pasando los años ha ido cogiendo mis cosas y por eso la gente ha dicho que se parecía a mí, pero yo siempre he visto que se parecía a su padre", ha confesado la que fuera concursante de Mask singer: adivina quién canta. Halagada con que le digan que su personalidad se parece mucho a la de su progenitor, Tamara también ha reconocido que si su padre la viera ahora mismo con Álvaro Onieva se sentiría muy feliz porque siempre quiso que tuviera pareja y formara una familia.

Muy emocionada y conteniendo apenas las lágrimas, Tamara ha contado que su padre le escribió una carta en Navidad que era "preciosa" y que recuerda con especial cariño (en ella hablaba de su paso por el talent de cocina MasterChef). "Me decía lo orgulloso que estaba de mí. Era muy bonita", ha expresado la hija de Carlos Falcó, añadiendo que también se puso muy feliz cuando ganó la cuarta edición del talent culinario de TVE. "Sus palabras fueron un tesoro y me alivian un montón porque él estaba muy contento por mí", ha dicho la también chef.

