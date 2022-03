Kiko Rivera desmiente que haya emprendido acciones judiciales contra Isabel Pantoja

Kiko Rivera no ha demandado a Isabel Pantoja. El bufete Setién & Villamor Abogados -especializado en Derecho de Familia y Sucesiones-, que está asesorando al DJ en este proceso, ha emitido un nuevo comunicado aclarando la situación, que el propio Kiko ha compartido: "Con motivo de las recientes publicaciones que se están realizando tanto en prensa digital como escrita, redes sociales y algunos programas de televisión y radio, nos vemos obligados, en defensa de los intereses de don Francisco José Rivera Pantoja, a emitir un nuevo comunicado de prensa", comienza la nota.

Kiko Rivera vuelve a la carga contra Isabel Pantoja

La Navidad más triste para Isabel Pantoja

VER GALERÍA

Haz click aquí para ver el comunicado completo

Los abogados, en nombre de Kiko, han dejado claro que "no se han emprendido acciones judiciales algunas frente a doña Isabel Pantoja Martín, a día de hoy". Fue Kiko Matamoros quien afirmó, en Sálvame, que el DJ ya había puesto en marcha "acciones judiciales en reclamación de sus derechos contra su madre", pero, tal y como señala el comunicado, el hijo de la artista no ha iniciado "acción judicial (ni extrajudicial) alguna a día de hoy ni frente a doña María Isabel Pantoja Martín ni frente a ninguna otra persona física o jurídica que pudiera resultar responsable de las operaciones realizadas relacionadas con la herencia de su difunto padre".

Hace algunas semanas, el mismo bufete emitía otra nota informando de que se encontraban "trabajando sobre las diversas alternativas existentes, tanto judiciales como extrajudiciales, para depurar las posibles responsabilidades de todas aquellas personas que intervinieron activamente tanto en las gestiones que derivaron de la partición hereditaria del Sr.Rivera Pérez (haciendo referencia a Paquirri), como en la administración de los bienes, así como en los actos posteriores que se han realizado hasta la fecha".

VER GALERÍA

Kiko continúa su batalla para cumplir las últimas voluntades de su padre. Paquirri está presente constantemente en su vida, y suele recordarle con frecuecia con emotivos mensajes y fotos de su infancia con él. "Feliz Navidad, papá, donde quiera que estés. ¡Te extraño mucho! El tiempo pone todo en su sitio y en ello estoy", escribió recientemente. "Hasta el final papá. Te lo prometo", comentaba unas semanas antes.

La tensión entre Isabel Pantoja y su hijo aumenta día a día. Recientemente, el DJ publicaba otro mensaje mostrando claramente su malestar: "Tienes derecho a tomar distancia con las personas que de forma consciente o no te hacen daño... incluso si es tu madre", escribió. "Cada día que pasa mejor me siento, pueden estar seguro de ello. No se puede luchar contra quien no lucha por tenerte", añadió. La situación ha llegado a un punto tan grave que Isa Pantoja no cree que se pueda solucionar, tal y como afirmó en El programa de Ana Rosa.

VER GALERÍA

La relación entre los hermanos, en un buen momento

Mientras tanto, y si bien Isa Pantoja ha preferido no posicionarse en la disputa, los dos hermanos han "hecho piña", como ella misma declaró. Este mismo lunes compartían una foto desde una divertida reunión familiar, en la que estuvieron acompañados por sus respectivos hijos y sus parejas, Irene Rosales y Achraf Beno. Kiko también cumplió con su tradicional reencuentro navideño con Francisco y Cayetano Rivera. Esta era la segunda vez que les veíamos juntos este año, pues semanas antes también habían visitado a su tío Riverita, una constatación del acercamiento de los hermanos, que tienen ahora un objetivo común.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.