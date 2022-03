Kiko Rivera e Isa Pantoja posan juntos en medio de las tensiones familiares con Isabel Pantoja

Las últimas declaraciones de Kiko Rivera no dejaban lugar a dudas acerca de la situación que vive con su madre, Isabel Pantoja. "Tienes derecho a tomar distancia con las personas que de forma consciente o no te hacen daño... incluso si es tu madre. Cada día que pasa mejor me siento, pueden estar seguro de ello. No se puede luchar contra quien no lucha por tenerte", comentó entonces. Ahora, en plena tormenta materno-filial, el DJ ha compartido una imagen junto a su hermana, Isa Pantoja, en la que queda patente que cuanto más se distancia la tonadillera de sus dos hijos, más se acercan estos dos.

VER GALERÍA

"I love you sister", ha escrito Rivera junto a una imagen en la que aparece abrazando a su hermana durante un encuentro familiar de lo más navideño que han protagonizado ambos este lunes en Sevilla con sus respectivas familias. Los dos han compartido un rato y lo han hecho acompañados de sus hijos, los pequeños de sendas casas, así como de Irene Rosales, esposa del DJ, y de Achraf Beno, pareja de Isa Pantoja.

VER GALERÍA

Y es que no solo Kiko Rivera ha vivido en sus carnes el distanciamiento con su madre. También la concursante de La Casa Fuerte sufría recientemente una fuerte decepción después de encontrarse brevemente con Isabel Pantoja en Cantora. Isa quiso visitarla justo antes de Nochebuena y se desplazó hasta la finca conduciendo su propio coche. Una vez allí, la cantante le habría dedicado unas duras palabras que hicieron que la reunión no fuese tal y como la joven esperaba. "Tu y tu hermano sois iguales. Fuera de aquí", le habría espetado según la versión de Ana María Aldón. t

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La polémica no cesa, por tanto, entre madre e hijos. Una controversía que se habría visto agravada por pequeños detalles, como el mensaje que recibió Irene Rosales y con el que su suegra pretendía felicitar a su nieta Ana, que cumplió años el pasado 15 de diciembre. "Yo que soy madre no hubiese mandado ese tipo de audios. Me hubiese limitado a felicitarla como se merece una niña de cinco años. Lo habría hecho de otra manera", explicó molesta la esposa del DJ. O como el encuentro de hermanos entre Francisco, Cayetano y Kiko Rivera, que quedaron y compartieron una divertida fotografía de los tres en lo que ya se ha convertido en toda una tradición navideña.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.