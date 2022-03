Isa Pantoja cuenta cómo fue el encuentro con su madre: 'Salí llorando'

Las Navidades han llegado en medio de la disputa familiar del clan Pantoja. Kiko Rivera no dejó dudas: "Tienes derecho a tomar distancia con las personas que de forma consciente o no te hacen daño... incluso si es tu madre”, afirmó, toda una declaración de intenciones. En medio de la tensión se encuentra Isa Pantoja. Tras su salida del reality La casa fuerte, intentó contactar con su madre, preocupada por su estado de ánimo, pero no obtuvo respuesta. Entonces, recibió un mensaje con la información de que Isabel Pantoja no estaba bien y es por eso que decidió acudir a Cantora con la intención de encontrarse con ella.

Se ha hablado mucho sobre esta visita, que se produjo el pasado 23 de diciembre y ha acaparado multitud de titulares. Ahora, Isa ha querido aclarar, en conexión con El programa de Ana Rosa, qué ocurrió realmente. Sorprendentemente, ha confirmado que accedió a la finca saltando la valla, tras encontrarse con el candado puesto en la puerta. No obstante esto, junto con la duración del encuentro -de una hora, aproximadamente-, parece ser lo único cierto de todo lo que se ha dicho. Isa niega rotundamente que su madre la invitara a irse de Cantora. "Sí hablé con mi madre, pude hablar con ella perfectamente a solas, no tuve que estar delante de nadie, como se ha dicho", ha explicado.

También ha querido desmentir que la artista la acusara de ser "igual que su hermano", tal y como había afirmado Ana María Aldón. Aunque ha preferido no entrar en detalles sobre el contenido de la conversación que mantuvieron, reconoce que ha estado muy afectada desde entonces. "Yo salí de allí llorando", ha confesado. Lo que hablaron queda entre ellas, pero no hay duda de que la artista se encuentra muy disgustada: "Ella está ahora mismo mal”, asegura su hija.

Isa no pensaba que la disputa llegaría tan lejos y ahora no ve cómo pueden arreglar las cosas. “Pienso que no tiene solución”, ha declarado. Las disculpas no parecen, en este momento, una opción: “Es tan complicado que mi madre quiera hablar…”. En su opinión, a Isabel Pantoja le costará mucho más perdonar acusaciones sobre su papel como madre o abuela que los aspectos legales. Tampoco cree que, ahora mismo, mediar entre su madre y su hermano sea una buena idea.

La relación de Isa con Kiko sí atraviesa un buen momento. Este mismo lunes, los hermanos se reunían en Sevilla e incluso publicaban un bonito posado. Compartieron un rato juntos acompañados por sus respectivos hijos, así como de sus parejas, Irene Rosales y Achraf Beno. Sin embargo, esto no significa que Isa se haya posicionado en el conflicto: “Ahora estamos haciendo piña, pero eso no significa que yo esté en contra de mi madre”, ha dejado claro.

