Así ha cambiado la vida de Tamara Falcó en el último año

Hace un año Tamara Falcó decía adiós a 2019 siendo la protagonista del último anuncio del año y como una gran estrella mediática tras convertirse en flamante vencedora de MasterChef Celebrity. Entonces no imaginaba qué le depararía el 2020. Ha sido un año muy complicado para la hija de Isabel Preysler. El pasado mes de marzo Tamara tuvo que enfrentarse a la muerte de su padre, Carlos Falcó, al que estaba muy unida, a causa de una terrible enfermedad como es el coronavirus. Meses después se despedía de su tío y padrino, Fernado Falcó, y de su cuñado, Jaime Carvajal, marido de Xandra Falcó. Pero no todo han sido noticias tristes en la vida de Tamara, la diseñadora termina el año tratando de recomponer su corazón y su alma después de pérdidas irreparables, feliz por la llegada de un nuevo sobrino -el segundo hijo de Ana Boyer y Fernando Verdascor- y orgullosa del legado que le ha dejado su padre, el título nobiliario de marquesa de Griñon, que ha asumido "con el máximo respeto y con el deseo de hacer un buen trabajo", tal y como ha confesado a ¡HOLA!

'Ha sido un año duro, pero estoy en paz'

A dia de hoy Tamara respira y lo hace con la tranquilidad de haber vivido una vida maravillosa junto su padre y con la confianza de que algún día se volverán a encontrar. "Este año ha sido duro, pero estoy en paz", dice la marquesa de Griñón que ya ha podido recibir oficialmente el título que más carga sentimental tenía para Carlos Falcó. Tamara es, desde el pasado 7 de diciembre de 2020, la VI marquesa de Griñón, un título que recibe o hace 158 años después de que este reconocimiento fuera creado por la reina Isabel II de España a favor de María Cristina Fernández de Córdova y Álvarez de las Asturias-Bohorques. De este modo se une así al club del que ya forma parte su hermano Manuel, quien el pasado mes de septiembre se convirtió en marqués de Castel-Moncayo. "No obstante, la hija de Isabel Presyler culmina el año a su vez con otro título más, el de reina de corazones. No solo porque ha heredado el estilo inconfundible de su madre, sino porque es el personaje que más interés y expectación genera. Hace unos días la veíamos llegar al hotel Four Seasons de Madrid para rodar un anuncio en medio de una nube de flashes.

Tras ser la ganadora MasterChef, pasó a presentar el programa Cocina con peña y Tamara, y seguirá cultivando esa pasión por la cocina con un curso en la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu. A su vez colabora semanalmente en El Hormiguero, mientras graba El Desafío, un nuevo programa que se emitirá en Antena 3 en el que personas conocidas demuestran sus habilidades a base de sorprendentes pruebas y en el que ella ejercerá de miembro del jurado.

El 2020 le ha traído grandes alegrías también en el terreno personal. A su infinidad de proyectos televisivos y colaboraciones publicitarias, se une que vuelve a estar enamorada. Tamara ha comenzado una relación sentimental con Iñigo Onieva, de 31 años, y diseñador de coches, con quien aparece en unas románticas imágenes publicadas en la revista ¡HOLA!. Él es hermano de la actriz Alejandra Onieva, conocida por sus papeles en series como Presunto culpable y Alta mar, y forma parte del círculo de amigos de la hija de Isabel Preysler, que incluso viendo como avanza su relación ya se atreven a bromear con su posible boda.

Con 39 años recién cumplidos y días antes de decir adiós a 2020, Tamara ha recibido otra grandísima alegría. Su hermana Ana Boyer ha dado a luz a su segundo hijo, un niño al que han llamado Mateo, y que ha llenado de alegría a toda la familia. "Mi hermana Ana ha tenido un bebé precioso", contaba horas después de conocer a su sobrino. Tamara compartió con sus seguidores una fotografía muy tierna del bebé, en la que le agarra de su manita, mientras dice: "Bienvenido a casa Mateo".

Con tantas buenas noticias, Tamara solo puede dar las gracias: "Tengo que estar muy agradecida a Dios". Al año 2021 "le pido salud para mi familia" y "seguir mirando al futuro con felicidad, paz y esperanza". Tanto ella como su madre, han querido hacer balance de este año y lo han hecho en las páginas de la revista ¡HOLA!, en las que han derrochado simpatía y buen humor y han celebrado no solo la llegada al mundo de Mateo, sino también el nuevo amor de Tamara. Además, nos han enseñado sus rincones favoritos tras la reforma de su casa.

