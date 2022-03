María Pombo abandona el hospital con su hijo Martín

El pequeño Martín ya está en casa. Tras el nacimiento del primer hijo de María Pombo y Pablo Castellano, que vino al mundo el pasado 27 de diciembre a las 18:00 horas, la influencer y su marido han puesto rumbo a su hogar con el bebé. La empresaria ha abandonado el hospital Universitario Quirónsalud Madrid de Pozuelo de Alarcón este martes por la tarde, radiante de felicidad llevando en brazos a su niño, bien abrigado. Ella, por su parte, además de la pertinente mascarilla, ha lucido un comodísimo mono marrón y un abrigo beige, dadas las bajas temperaturas de estos días en Madrid. A la salida, ha posado con Martín y con su marido, Pablo, para todos los medios de comunicación que les esperaban a las puertas del centro médico.

Al igual que sucedió con su ingreso hospitalario, hemos podido ver las imágenes de la pareja abandonando el centro, esta vez con el que va a ser, a partir de ahora, el rey de la casa. La pareja tenía decidido el nombre de su primer hijo prácticamente desde el principio del embarazo. Lo que no estaba tan claro era el orden de sus apellidos, algo que, tal y como ha explicado María, escogieron un día antes del parto mediante un sorteo. Finalmente, el bebé se llama Martín Castellano Pombo, aunque, tal y como ha bromeado la madrileña, para "los amigos" será Martín Pombo.

A lo largo de estos días, María no se ha separado de su bebé. De hecho, le ha costado mucho incluso dejarle en la cuna para poder dormir ella misma, tal y como ha confesado a sus seguidores. "Este es el mayor placer de la vida. Tengo un sueño que me muero, pero no puedo dejar de mirarle, ni mucho menos dejarle en su cunita", comentaba junto a un vídeo en el que aparecía meciendo suavemente al pequeño mientras este dormía plácidamente.

Un sueño cumplido

María Pombo y Pablo Castellano se casaron el 22 de junio de 2019 en la Colegiata de Santa Cruz de Castañeda, Cantabria. Formar una familia siempre fue uno de los grandes sueños de la empresaria. "Me encantaría tener como cuatro hijos", declaraba a principios de este año. En junio, la madrileña compartía la feliz noticia de su embarazo. Ahora, por fin, Pablo y María podrán disfrutar en casa de su recién nacido.

