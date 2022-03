María Pombo comparte la primera imagen de su hijo Martín

María Pombo ya tiene en brazos a su hijo Martín, un excelente regalo que ha hecho más especiales sin duda estas fechas navideñas. Unas horas después de ser papás, tanto María como Pablo han compartido las primeras imágenes de su pequeño. En una se le ve envuelto en una mantita junto a unas palabras que reflejan lo que siente la mamá en estos momentos. “Indescriptible. El amor de mi vida ha llegado hoy a las 18.00 horas. Gracias de corazón a todos por vuestros mensajes” escribió, acordándose de todos los que le han enviado su felicitación. Por su parte, Pablo ha enseñado cómo ha comenzado su semana con el bebé dormido sobre su pecho. Tal y como informó en primicia HOLA.com, el bebé nació en un parto natural y tanto él como la mamá se encuentran bien, según la agencia MadphotoPress.

La emocionada mamá ingresó en el hospital el domingo por la mañana, tal y como se pudo ver en unas fotografías exclusivas en HOLA.com. Se la vio llegar con ropa cómoda, acompañada de su marido Pablo Castelano, que estaba igual de ilusionado que ella. La mejor muestra fue la foto que compartió con todos sus seguidores junto a María, muy sonriente, en la que aseguraba que estaban "listos" para recibir a su primer hijo. La llegada de Martín se esperaba para el 2 de enero, pero finalmente su nacimiento fue programado una semana antes y estuvo asistido por los doctores Abigail Núñez y Jackie Calleja.

Una mezcla de emociones

Han sido unos meses de sentimientos encontrados para la influencer, que recibió la confirmación de que padece esclerosis múltiple (enfermedad que tiene también su madre) prácticamente a la vez que la noticia de su embarazo. Ha podido llevar un ritmo de vida normal gracias al tratamiento que comenzó, tal y como contaba en una entrevista con ¡HOLA! a finales de julio. "Lo que más me ha emocionado y me sigue emocionando es cada vez que voy al médico y veo a Martín en la ecografía. Es un momento increíble tanto para Pablo como para mí", contaba. María afrontó su situación con una actitud muy positiva y quiso ir compartiendo detalles de su embarazo con sus seguidores, como la vez en la que no se pudo ver bien a Martín en una de las pruebas porque no paraba de moverse.

La pareja comenzará esta etapa con su bebé en la nueva casa que ha estrenado en Madrid, que mostraron en exclusiva en las páginas de la revista ¡HOLA! a finales de verano. Una vivienda que han decorado a su gusto y con mimo y donde comenzarán esta nueva vida como una familia de tres. Hace solo unos días, una triste noticia empañaba la felicidad de la familia: el fallecimiento de Luis, abuelo materno de María, al que esta despedía con ternura.

María y Pablo se casaron el 22 de junio de 2019 en una romántica ceremonia celebrada en Cantabria y ponen ahora el mejor broche de oro a su historia de amor con la llegada de su primer hijo.

