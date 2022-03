María Pombo recuerda a su abuelo con un tierno mensaje

A pocos días de ser madre por primera vez, María Pombo ha tenido que decir adiós a una de las personas más queridas no solo por ella, sino por el resto de su familia: su abuelo materno, Luis Ribó. La influencer, debido a su avanzado estado de gestación -sale de cuentas en menos de un mes- no ha podido acudir al tanatorio a velar a su familiar, pero si ha querido estar junto a sus padres y a sus dos hermanas, Lucía y Marta, en el madrileño Cementerio de la Almudena, donde su abuelo era incinerado.

Precisamente se unía a ellas en un bonito homenaje a través de las redes sociales, en el que hacían públicas unas palabras que tienen gran importancia para ellas. Se trata de un poema que solía recitarles Luis Ribó y que, tal y como ha comentado la propia María, le hubiera gustado que hubiera hecho lo mismo con el bebé que está en camino, Martín, al que el abuelo no podrá conocer, para tristeza y pesar de la influencer.

"Lucerito lucerito, tan blanco como la nieve, vete con tu pastorcillo, no venga el lobo y te lleve. Luna de plata bonita, luna de dulce brillar, dame tu luz tan bonita que he perdido a mi ovejita y la tengo que encontrar. Me hubiera encantado que se la recitaras a tu bisnieto como lo hacías con nosotras... Lo haremos nosotros en tu nombre", escribía la esposa de Pablo Castellano junto a una tierna y entrañable imagen de su pedida de mano, ocurrida en la primavera de 2019.

María Pombo ha iniciado ya la cuenta atrás para ver la carita a su primer hijo, algo que podría producirse antes de lo previsto, según ella misma relató a principios de mes. "Me he asustado un poco cuando me ha dicho que ha dejado de crecer, pero me ha dicho que lo peor que puede pasar es que me induzcan el parto un poco antes para empezar a alimentarle fuera, porque parece ser que tiene muchas ganas de salir", comentó entonces. Mientras ese momento llega, se ha refugiado en su familia en este duro momento.

