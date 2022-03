Las hermanas Pombo se despiden de su abuelo Luis

En estos momentos tan complicados que estamos viviendo debido a la pandemia, la familia Pombo ha recibido un duro revés. María, Lucía y Marta han tenido que despedirse de su abuelo materno y han querido dedicarle un bonito homenaje a través de las redes sociales, publicando un texto muy significativo para ellas. "Lucerito lucerito, tan blanco como la nieve, vete con tu pastorcillo no venga el lobo y te lleve. Luna de plata bonita, Luna de dulce brillar, dame tu luz tan bonita, que he perdido una ovejita y la tengo que encontrar 🖤 El abuelo Luis", puede leerse en este post escrito sobre un fondo de estrellas que han acompañado de un corazón de color negro.

Marta Pombo ha sido la que ha querido darle un último adiós rescatando de su álbum de recuerdos una de sus fotos favoritas junto a él. "Te vamos a echar de menos abuelo, deberíais ser eternos", ha escrito la influencer, añadiendo: "Orgullo de familia la que creó y suerte inmensa de tenernos". Como era de esperar, en pocos minutos ha empezado a recibir cientos de mensajes por parte de muchos amigos que han querido estar a su lado en este día tan triste, aunque sea de manera virtual. Es el caso de Marta Lozano, Teresa Andrés Gonzalvo, Tomás Páramo, Natalia Coll, Grace Villarreal, Marcos Plaza... Además, han recibido las palabras de cariño de sus fans: "Mucho ánimo", "Descanse en paz", "Lo siento mucho", "Abrazo fuerte", "Son lo mejor del mundo", "Sí, deberían ser eternos...", "Os mandamos mucha fuerza", "Un angelito nuevo que os cuida"...

Amor incondicional por sus abuelos

En mayo de 2015, las hermanas Pombo tuvieron que decir adiós a su abuelo paterno, Rafael. "Han sido unos días duros para la familia, pero ahora más que nunca me siento afortunadísima de tener la familia que tengo", escribió María por aquel entonces en el blog que tenía en HOLA.com. "Mi abuelo no se ha podido ir de mejor manera, en casa y rodeado de todos nosotros. Ahora los 11 nietos tenemos un ángel de la guarda que nos va a cuidar mejor que nadie para el resto de nuestras vidas", dijo emocionada. Para ellas fue un referente, sobre todo para Lucía, que ha sido la única que ha seguido sus pasos como piloto de avión. "He tenido la suerte de volar desde muy pequeña. Realmente he vivido entre pilotos, toda mi familia ha sido aviadora y he visto a mis tíos volver a casa después de volar, ese orgullo que sentían, ver a mi abuelo contar sus batallas... Mi abuelo ha sido a quien yo me he querido parecer siempre", confesó la hermana de María Pombo en una entrevista que concedió a Freeda el año pasado.

