María Pombo explica la razón por la que Martín podría nacer antes de lo previsto

Ya no queda nada. María Pombo cuenta, prácticamente, los días para verle la carita a Martín, su primer hijo, fruto de su matrimonio con Pablo Castellano. Casi lo tiene todo listo para la llegada del pequeño, cuyo nacimiento se espera para el 2 de enero. Sin embargo, esa fecha tiene visos de modificarse después de la última ecografía a la que han acudido los ilusionados papás este mismo martes, tal y como la propia influencer ha relatado a todos sus seguidores.

María Pombo cuenta el cambio que se avecina en su embarazo

Al parecer, el nacimiento del pequeño podría adelantarse. ¿El motivo? Un imprevisto con el que no contaban ni María ni Pablo. "Está todo super bien, lo que pasa es que me ha dicho mi ginecólogo que está creciendo a un ritmo más lento. Entonces, ahora mismo pesa 2,300, que fue lo que pesaba la última vez que fuimos, que fue hace 15 días, y vamos a tener que estar observándole. Vamos el sábado otra vez para ver el crecimiento", comenzaba explicando hace apenas unos minutos.

"Me he asustado un poco cuando me ha dicho que ha dejado de crecer, pero me ha dicho que lo peor que puede pasar es que me induzcan el parto un poco antes para empezar a alimentarle fuera, porque parece ser que tiene muchas ganas de salir. Eso es lo que os cuento. Todo super bien pero esas son las novedades", proseguía la mujer de Pablo Castellano, poniendo al día a sus fans, como ha venido haciendo a lo largo de todo su embarazo. Horas después, Pombo desvelaba uno de sus antojos: los donuts.

Mientras ese momento llega y van observando la evolución de Martín con la ayuda del médico, la pareja tiene ya, por si acaso, todo preparado, no vaya a ser que efectivamente se adelante el parto. Hace justo una semana, la influencer enseñaba al detalle la habitación de Martín. Cada rincón del cuarto, cada prenda de ropa en el armario y cada mueble (incluida la cuna). Pero no solo eso, sino que Pombo también ha preparado la maleta del hospital con todo lo que necesita para esos primeros instantes de su bebé.

