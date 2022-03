¡Ya no queda nada! María Pombo prepara la maleta del hospital para cuando nazca Martín La 'influencer' espera su primer hijo junto a Pablo Castellano

En apenas un mes, María Pombo y Pablo Castellano le darán la bienvenida a su primer hijo. Aunque la influencer reconoce que le hubiera gustado tener una niña, espera con mucha ilusión la llegada de Martín. Ya ha preparado su cuarto y no deja de pasar tiempo en él, imaginándose cómo será su vida cuando nazca. Ahora le ha tocado el turno a la maletita del hospital. "Gracias a Dios mi cuñada nos hizo un regalazo, que fue literalmente la maleta del hospital y nos metió cosas imprescindibles", ha contado a sus seguidores. Sin embargo, todavía no está lista del todo y quiere confirmar con sus amigas que han sido madres recientemente, como María F. Rubíes, lo que le queda por añadir. ¿Quieres ver lo que tiene listo? Dale al play y no te lo pierdas.

