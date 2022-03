El espectacular 'oasis' que María Pombo y Pablo Castellano han creado en su casa

Loading the player...

Apenas quedan tres meses para la llegada del pequeño Martín y sus padres, María Pombo y Pablo Castellano, últiman todos los detalles de su nueva casa -a la que se trasladaron el pasado mes de agosto-. Él ha sido el encargado de hacer la reforma de la vivienda y los dos están muy contentos con el resultado, como ya contaron en la revista ¡HOLA! cuando abrieron las puertas de su hogar. Hace dos semanas, la pareja de influencers organizaba un home tour por toda la casa para enseñársela a sus seguidores. Las imágenes mostraban el antes y el después de cada una de las habitaciones. Durante todo el recorrido, la influencer desvelaba sus lugares favoritos; la cocina, el baño, su vestidor y, cómo no, la habitación de Martín, que ya está casi lista para el nacimiento del bebé. Pero en esa visita guiada, no mostraron el exterior, donde ahora hemoms podido ver la piscina climatizada y el acogedor porche. ¿Quieres ver el particular 'oasis' que María Pombo y Pablo Castellano han creado en su nueva casa? Dale al play y no te lo pierdas ¡te va encantar!

